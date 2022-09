O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou da premiação de uma das competições de canoa polinésia. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 26/09/2022 08:38

A cidade de Niterói sediou no último final de semana, nas praias de São Francisco e Itaipu, uma etapa do campeonato Aloha Spirit Festival 2022, o maior festival de esportes aquáticos do mundo. A programação incluiu competições das seguintes modalidades: natação em águas abertas, canoa polinésia, stand up paddle, paddleboard e surfski. De acordo com a organização do evento, participam das provas cerca de 1.800 atletas de 16 estados brasileiros e de países como Argentina e Peru.

O Aloha Spirit Festival 2022 é uma realização da Associação Magna de Desportes, produção da Ecooutdoor Sports Business, com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

Na noite deste sábado (24), o prefeito de Niterói, Axel Grael esteve na Praia de São Francisco, onde participou da premiação de uma das competições de canoa polinésia. O prefeito destacou o crescimento desta modalidade em Niterói.

“Existe um trabalho para fazer deste esporte uma referência de Niterói. A gente vê como este esporte está trazendo mais gente para esta cultura do mar. É muito bacana a gente ver a nossa enseada (de São Francisco) cheia de praticantes da canoa polinésia. A gente tem muito orgulho disso”, afirmou Axel Grael.

As provas de natação em mar aberto estão sendo realizadas na Arena Itaipu, na Praia de Itaipu, na Região Oceânica. As demais provas e atividades paralelas, como yoga, shows, clínicas e palestras estão acontecendo na Arena Geral, na Praia de São Francisco.

A programação do Aloha Spirit Festival 2022 começou na sexta-feira (23) com uma sessão de cinema ao ar livre em São Fancisco. As atividades prosseguiram até a noite com a entrega de kits de competição, troca de lixo eletrônico por brindes, oficinas educativas, aula gratuita de dança polinésia, show musical e um congresso técnico de canoa polinésia. Na sexta-feira, em Itaipu, aconteceu o projeto Vou de Canoa, com educação ambiental e vivência com a canoa polinésia.

No sábado (24), as atividades começaram cedo nas duas arenas. Em São Francisco, houve provas de canoa máster e amador; yoga aberta ao público; competições de stand up paddle; paddleboard e surfski. O dia terminou com a Festa Aloha Spirit. Em Itaipu, aconteceram as provas de natação em águas abertas em várias categorias.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressaltou que a primeira edição do Aloha Spirit em Niterói teve que ser adiada por causa da pandemia. “A realização da etapa estava acordada para antes da pandemia. Mas nós tivemos que adiar. Para Niterói, receber uma etapa do Aloha Spirit mostra o quanto a cidade está crescendo no esporte. Grandes eventos estão procurando Niterói porque descobriram e viram que a cidade tem potencial para fazer os eventos com qualidade”, disse Gallo.

Neste domingo (25), último dia do evento, a programação tem novas provas de natação em águas abertas em Itaipu. Em São Francisco, ocorrem novas provas de canoa polinésia e stand up paddle, além de sessões de yoga abertas ao público.

Confira a programação completa do Aloha Spirit Festival 2022 no site https://www.alohaspirit.com.br/.