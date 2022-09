A Marejada Cultural conta com shows, filmes, brincadeiras, circo e muita gastronomia local. - Divulgação

A Marejada Cultural dos Pescadores Tradicionais de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, acontece neste final de semana (24 e 25) com uma vasta programação artística. A partir das 12h, na Praça dos Pescadores, em frente ao Museu de Arqueologia de Itaipu, as atividades contam com shows, filmes, brincadeiras, circo e muita gastronomia local.

Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, o evento tem como objetivo reforçar e dar visibilidade às tradições e identidade da comunidade local, baseadas na pesca artesanal. Além disso, busca contribuir com a preservação da cultura, o incentivo à proteção dos recursos naturais e também reunir os diversos saberes e conhecimentos dos pescadores e moradores do território.

Segundo o secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, “a Marejada Cultural é uma comemoração de uma comunidade tradicional da nossa cidade, que celebra a pesca artesanal. É a expressão cultural, gastronômica, artística, do modo de vida de uma comunidade tão importante e tão tradicional da cultura e da cidade de Niterói”, disse o secretário.

A programação conta com roda de samba com Ivanzinho, um tributo a Tim Maia com Victor Sávios e Chicoboia Blues Band no sábado (24). Já no domingo (25), é a vez da apresentação do circo Pururuca, um tributo a Legião Urbana e um show de Rafael Lira.



A Marejada Cultural de Itaipu vai acontecer na Praça dos pescadores - Itaipu, Niterói - RJ (em frente ao Museu de Arqueologia de Itaipu). A entrada é franca.

Confira a programação:

24/09 (sábado)

Roda de Samba com Ivanzinho

Victor Sávios - tributo a Tim Maia

Chicoboia blues band

25/09 (domingo)

Circo Pururuca (às 13h)

Nino Russo - tributo a Legião Urbana

Rafael Lira.