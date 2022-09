Rodrigo disse que vai acabar com o descaso da Supervia e do governo do Estado com a população da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e do subúrbio do Rio. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Rodrigo disse que vai acabar com o descaso da Supervia e do governo do Estado com a população da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e do subúrbio do Rio.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 23/09/2022 08:10

Em frente à estação de trem de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na tarde da última quinta-feira, 22, o candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, criticou o abandono da malha ferroviária e apontou soluções para resolver os graves problemas do sistema.



“Vamos acabar com o descaso da Supervia e do governo do Estado com a população da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e do subúrbio do Rio. Vamos retomar os trens expressos nos ramais de Santa Cruz e Japeri em todos os horários, vamos garantir banheiros nas estações e melhorar as plataformas com acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência”, afirmou o candidato.



O pedetista também abordou a questão da segurança nas estações e ao longo da via férrea e não descartou a possibilidade de encampar a Supervia, ou seja, retomar temporariamente a concessão para a gestão direta do Estado, com a finalidade de garantir melhorias no serviço.



“Vamos garantir a segurança, que é uma tarefa básica do Estado, para que não haja mais roubo da fiação dos trens, rotina que faz o povo sofrer com a constante paralisação do serviço. O bom funcionamento do transporte público é necessário para que possamos interligar a Região Metropolitana por trens, metrô, ônibus e barcas”, afirmou Rodrigo Neves.

Agenda

Os compromissos do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves nesta sexta (23/09), são:



11h - Caminhada em Cabo Frio (início: Praça São Cristóvão, no bairro São Cristóvão, Cabo Frio)



18h - Lançamento do Programa para a Juventude (local: Praça da Cantareira, Niterói-RJ).