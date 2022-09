O prefeito Axel Grael e os secretários municipais de Participação Social, Anderson Pipico, e de Ciência e Tecnologia, Valéria Braga, receberam a premiação. - Divulgação Ascom PMN

Publicado 22/09/2022 12:23

O Projeto Niterói Jovem EcoSocial, iniciativa da Prefeitura de Niterói – por meio da Secretaria Municipal de Participação Social – e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), recebeu nesta quarta-feira (21) o Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente, organizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

O programa, que foi desenvolvido através do Pacto Niterói Contra a Violência, já formou mais de 400 jovens e está com inscrições abertas para atender mais 500 com para inclusão social de forma qualificada, desenvolvimentos de habilidades sociais e competências profissionais, por meio de capacitação técnica profissionalizante.



O prefeito Axel Grael e os secretários municipais de Participação Social, Anderson Pipico, e de Ciência e Tecnologia, Valéria Braga, receberam a premiação, concedida anualmente com o objetivo de expressar reconhecimento às personalidades ou instituições e entidades que tenham se distinguido por suas posições, ações e projetos na luta pela preservação, defesa ou conservação do meio ambiente. A premiação foi entregue pelo vice-presidente do Crea, Jorge Saraiva da Rocha, e pelo geógrafo Vagner Oliveira, conselheiro do Crea.



“Recebemos esse prêmio com muito orgulho. O projeto Niterói Jovem EcoSocial oferece oportunidade para os jovens de comunidades de nossa cidade para que eles possam participar de um programa que envolve a formação profissionalizante, reflorestamento de encostas, atividades ambientais em suas comunidades e nas unidades de conservação da cidade. É um programa inovador que já está na sua segunda turma, com atividades que nos orgulham muito pois integramos todo um esforço de inclusão social a partir de um projeto de sustentabilidade e formação profissionalizante. É uma iniciativa muito importante para a cidade e para os jovens e fico muito feliz com esse reconhecimento do Crea”, disse o prefeito Axel Grael.



“Estou muito feliz por podermos reiniciar um projeto que deu tão certo, oferece tantas oportunidades e transforma a vida dos jovens. Tenho certeza de que essa parceria entre a Prefeitura de Niterói e a Firjan, que já deu certo no EcoSocial I, vai avançar mais ainda no EcoSocial 2 e continuar gerando oportunidades para essa garotada”, comemora Anderson Pipico, secretário municipal de Participação Social.



Para os selecionados, nesta segunda fase as atividades serão oferecidas de segunda a sexta-feira, sendo três dias da semana na unidade Senai Niterói Barreto e Sesi Niterói e dois dias em comunidades do município definidas no edital para a aplicação de ações na área de meio ambiente.



Vagas - As vagas são para os cursos de Padeiro, Confeiteiro, Operador de Suporte Técnico em TI, Desenvolvedor de Aplicativo, Assistente de Marketing Digital, Eletricista Instalador Residencial, Mecânico de Refrigeração Doméstica, Mecânico de Motos Ciclo Otto, Mecânico de Motocicletas, Auxiliar de Operações Logísticas, Agente de Reflorestamento, Agente de Saneamento e Assistente Administrativo.



O Projeto EcoSocial II contemplará nesta edição moradores de 24 territórios, entre os quais Bonsucesso, Beira da Lagoa, Boa Esperança, Jacaré, Rio do Ouro, Várzea das Moças, Maria Paula, Fazendinha, Praia Grande, Morro da Penha, Teixeira de Freitas, Caranguejo, Juca Branco, Coreia, Coronel Leôncio, Travessas, Nova Brasília, Buraco do Boi, Pátio Leopoldina, Morro da Ilha da Conceição, Boa Vista, São Lourenço, Vintém e Zulu (Santa Rosa).



A divulgação dos selecionados ocorrerá no dia 27 de setembro. O resultado será disponibilizado na unidade do Senai Barreto, mesmo local onde deverão ser efetuadas as matrículas. As inscrições podem ser feitas no site da Firjan, na aba de notícias.