A plantação funcionava em uma estufa construída em um dos quartos. - Divulgação Polícia Civil

Publicado 21/09/2022 08:30

A equipe da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prendeu em flagrante, na última terça-feira (20/09), um homem, que se segundo a polícia é traficante, de 41 anos, em uma residência situada em um condomínio de luxo no bairro Itaipu, Região Oceânica de Niterói. No imóvel, os agentes encontraram uma plantação de maconha.



Segundo as informações, os policiais foram ao local após levantamento de informações e um trabalho de inteligência.

"A plantação funcionava em uma estufa construída em um dos quartos. Durante a ação, os agentes apreenderam vários pés de maconha, grande quantidade da erva pronta para o consumo, além de ecstasy, LSD, haxixe, remédios controlados e anabolizantes", informou a polícia no texto.



Um maquinário utilizado para retirar o óleo da maconha para produção de haxixe também foi apreendido.