O atleta Ralff Abreu tem boa expectativa no Mundial de Beach Tennis. - Divulgação: @diogobeachtennis - Foto: Ralff Abreu

O atleta Ralff Abreu tem boa expectativa no Mundial de Beach Tennis.Divulgação: @diogobeachtennis - Foto: Ralff Abreu

Publicado 20/09/2022 10:04

O niteroiense Ralff Abreu, atual número 40 do mundo, vai estrear nesta terça-feira (20/9) na disputa do Campeonato Mundial de Beach Tennis em Terracina, na Itália. O evento é o mais valioso do mundo distribuindo 550 pontos à dupla campeã.



Ex-top 10 do ranking, Ralff atuará com o jovem venezuelano Diego Guzman, 30º colocado. Ambos enfrentam uma dupla do qualifying que ainda será definida, em torno das 10h de Brasília como o último jogo da quadra 5.

O atleta disse que a expectativa é boa. "Tenho treinado bem e uma hora os resultados voltam a aparecer", disse Abreu, que tem os apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Benevix, Agência Experience Marketing, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip e é patrocinado pela Dropshot.

Ralff fez sua preparação na praia de Icaraí, em Niterói, e na Arena Abterj, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.



Sobre Ralff Abreu



Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira.



Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.

Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).