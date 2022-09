O presidente da NitTrans, Gilson de Souza abriu a Semana Nacional do Trânsito. - Divulgação Ascom PMN - Foto : Luciana Carneiro

O presidente da NitTrans, Gilson de Souza, abriu ontem a Semana Nacional do Trânsito, em um evento na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Gragoatá. Com a reflexão: “Respeito ao trânsito, aos ciclistas, pedestres e motoristas. Respeito tem que ser mútuo. Assim teremos um trânsito mais seguro para juntos salvarmos vidas”. ele falou que a cerimônia faz parte do Mês da Mobilidade em Niterói, que vai até o final de setembro com inúmeras atividades em diversos bairros da cidade, com ações de Educação para o Trânsito, Segurança Viária e Mobilidade Ativa, organizados pela Empresa Municipal de Trânsito e pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta.

“A participação de todos é fundamental para a conscientização e educação associadas às políticas públicas implementadas pelo poder público”, completou o presidente da NitTrans durante o evento, que reuniu o coordenador do Programa Niterói de Bicicleta Filipe Simões, o secretário de Urbanismo e mobilidade, Renato Barandier, entre outras autoridades e especialistas da área.

A Semana Nacional do Trânsito foi estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997 e tem como objetivo mobilizar todos os setores da sociedade a se responsabilizar por um trânsito mais seguro.

“Os agentes de trânsito da cidade são grandes guerreiros, assim como a equipe da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. A Secretaria de Urbanismo e Mobilidade hoje tem um leque que inclui esses órgãos. Todos estão juntos para enfrentar esse desafio”, disse o secretário Renato Barandier.

Nos dias 21 e 22 de setembro, a agenda será voltada para as mulheres, e contará com diversas atividades que discutirão os desafios da participação do gênero feminino nas diferentes áreas que envolvem a mobilidade urbana. Na quarta-feira (21), haverá uma roda de conversa com o tema Mulher e Mobilidade no Bicicletário Arariboia. Após, as mulheres serão convidadas a participar do Pedal das Mulheres, saindo do mesmo local.

No dia 22, acontecerá o workshop sobre Segurança Viária e Educação para o Trânsito no Auditório do Caminho Niemeyer, às 10h30. À noite, será realizada uma roda de conversa em parceria com a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres abordando a importância da mobilidade para as mulheres. O evento acontecerá às 18h30, no shopping Bay Market.

A equipe do setor de Educação Para o Trânsito da NitTrans irá palestrar nas escolas da rede pública e privada da cidade de Niterói, além de visitar comunidades da cidade, a fim de levar conhecimentos sobre educação para o trânsito para as crianças e seus responsáveis. Também será desenvolvido o projeto de aprendizagem significativa em educação para o trânsito, onde a equipe acompanha e orienta o trajeto de crianças entre suas escolas e um local de lazer.

Também serão realizados os ‘Cafés na Travessia’ em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de levar conscientização na utilização das vias compartilhadas entre motoristas, ciclistas e pedestres. A Coordenadoria Niterói de Bicicleta realizará os ‘Cafés na Ciclovia’ levando informações sobre o uso da ciclovia para os ciclistas e fazendo a distribuição de materiais educativos e brindes.

Para o público infantil, haverá Contação de Histórias e Oficina de Quadrinhos na Biblioteca Parque com a temática de educação para o trânsito. A programação do Mês da Mobilidade também contará com apresentação teatral no Teatro Popular do Caminho Niemeyer e as atividades na Mini pista, que é uma ferramenta que possibilita o aprendizado das crianças sobre educação para o trânsito brincando em uma lona que representa o mapa de um ambiente urbano.

A programação ainda contará com a instalação das Vagas Vivas, que são a ocupação do espaço de uma vaga de estacionamento para a realização de atividades culturais estará presente no Centro, na Zona Sul e na Região Oceânica. Também estão programadas visitas guiadas à seda da Ecoponte e ao Centro de Controle Operacional Mobilidade da cidade. Além disso, serão realizadas intervenções artísticas nas faixas de pedestre, visando à conscientização do seu uso pela população. Confira toda a programação na lista abaixo.

Confira a programação na íntegra:

Dia 20 de Setembro – Terça-feira

Café na Travessia e bike reparo – Iniciativa de conscientização da utilização das vias compartilhadas entre motoristas, ciclistas e pedestres e bike reparo na Av. Marquês do Paraná, das 7h30 às 10h30.

Café na Ciclovia – Iniciativa de conscientização sobre o uso da ciclovia para ciclistas com distribuição de materiais e brindes na Rua São Lourenço, das 8h às 10h.

Vaga Viva - Ocupação temporária de uma vaga de estacionamento transformando-as em área de convivência, lazer e reflexão na Rua Miguel de Frias, das 9h às 17h.

Circuito Ponte – Visita guiada à sede da Polícia Rodoviária Federal na Ecoponte às 10h.

Arte na faixa e panfletagem – Intervenção artística nas faixas de pedestre para conscientização do uso e distribuição de folhetos educativos na Av. Visconde do Rio Branco com Av. Amaral Peixoto, às 16h.

Dirigindo rimas – Concurso de poesias e Batalha de rimas com temática de educação para o trânsito no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, às 19h.

Dia 21 de Setembro – Quarta-feira

Café na Travessia e bike reparo – Iniciativa de conscientização da utilização das vias compartilhadas entre motoristas, ciclistas e pedestres e bike reparo no Largo do Marrão, das 7h30 às 10h30.

Café na Ciclovia – Iniciativa de conscientização sobre o uso da ciclovia para ciclistas com distribuição de materiais e brindes na Av. Amaral Peixoto, das 8h às 10h.

Visita ao CCO – Visita guiada pelo Centro de Controle Operacional Mobilidade na Estrada Francisco da Cruz Nunes, às 10h.

Contação de Histórias e Oficinas de Quadrinhos de Trânsito – Programa voltado para contação de histórias com temática de trânsito para crianças na Sala Infantil da Biblioteca Parque, às 14h.

Roda de conversa Mulher e Mobilidade – Evento voltado para as mulheres para discutir temas como gênero e mobilidade no Bicicletário Arariboia, das 18h às 20h.

Vaga Viva Happy Hour – Ocupação temporária de uma vaga de estacionamento transformando-as em área de convivência, lazer e reflexão no Trevo de Piratininga, às 19h30.

Pedal de Mulheres – Iniciativa de pedalada voltada às mulheres saindo do Bicicletário Arariboia, das 20h às 22h.

Dia 22 de Setembro – Quinta-feira

Ciclovia temporária na Av. Marquês do Paraná – Instalação de ciclovia temporária com coneamento na Av. Marquês do Paraná, trecho norte, das 08h às 18h.

Vaga Viva e bike reparo – Ocupação temporária de uma vaga de estacionamento transformando-as em área de convivência, lazer e reflexão e bike reparo na Praça do Rink com Rua XV de Novembro, das 9h às 17h.

Workshop – Temática sobre Segurança Viária e Educação para o Trânsito no Auditório do Caminho Niemeyer, às 10h30.

Circuito Ponte – Visita guiada à sede da Polícia Rodoviária Federal na ECOPONTE, às 14h.

Inauguração da mini pista fixa – Iniciativa em parceria com o Espaço Nova Geração no Fonseca, às 10h.

Pedal Musical – Pedalada em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro saindo do Bicicletário Arariboia, das 18h às 21h.

Roda de Conversa – Temática sobre a importância da Mobilidade para Mulheres em parceria com a CODIM às 18h30 no shopping Bay Market.

Dia 23 de Setembro – Sexta –feira

Café na Ciclovia – Iniciativa de conscientização sobre o uso da ciclovia para ciclistas na Av. Roberto Silveira, das 8h às 10h.

Visita ao CCO – Visita guiada pelo Centro de Controle Operacional Mobilidade na Estrada Francisco da Cruz Nunes, às 10h.

Circuito Ponte – Visita guiada à sede da Polícia Rodoviária Federal na Ecoponte, às 14h.

Oficina de artes sobre mobilidade – Iniciativa voltada para as crianças na Sala Infantil da Biblioteca Parque, às 14h.

Dia 24 de Setembro – Sábado

Dia da Bicicleta – Atividades diversas voltadas para a bicicleta no Campo de São Bento, das 09h às 18h.

Dia 25 de Setembro – Domingo

Passeio Ciclístico – Saindo da Concha Acústica, às 08h.

Dia 26 de Setembro – Segunda -feira

Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação e mini pista no CIEP Esther Botelho na Estrada Francisco da Cruz Nunes, às 14h.

Dia 27 de Setembro – Terça-feira

Apresentação de Teatro – Apresentação com o grupo Teatralmente no Teatro Popular do Caminho Niemeyer, às 14h.

Dia 28 de Setembro – Quarta-feira

Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação na Escola Passo a Passo na Rua Fagundes Varela, às 13h30.

29 de Setembro – Quinta-feira

Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação na Escola Passo a Passo na Rua Fagundes Varela, às 13h30.