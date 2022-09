Domingo (25/9), a FAN vai apresentar mais uma edição do "Choro na Rua" no Polo Gastronômico de Icaraí, às 17h. - Divulgação Cultura Niterói - Foto: Sergio Bitencourt

Publicado 20/09/2022 09:47

A Fundação de Arte de Niterói (FAN) vai apresentar no próximo domingo (25/9), mais uma edição do “Choro na Rua” no Polo Gastronômico de Icaraí, às 17h, com participação especial dos músicos Chico Alves e Lê Santana. O evento contará com abertura da Sinfônica Ambulante, às 15h. A atração é gratuita e apropriada para toda a família.

No repertório estão clássicos do choro e do samba executados em uma roda liderada pelo compositor e trompetista Silvério Pontes, e composta pelos músicos Alexandre Romanazzi (flauta), Daniela Spielmann (sax), Bebê Kramer (acordeom), Tiago Souza (bandolim), Rogério Caetano (violão 7 cordas), Charles (violão), Henrique Cazes (cavaquinho), Netinho Albuquerque (pandeiro) e Rodrigo Jesus (percussão).

Sobre o Choro na Rua

O coletivo "Choro na Rua" nasceu espontaneamente na Rua do Rosário, em dezembro de 2016, em frente à extinta livraria Al-Farabi, no lançamento do livro sobre a dupla Zé da Velha & Silvério Pontes. A roda, que aconteceu na rua e cujo vídeo teve mais de um milhão de visualizações nas redes sociais, fez com que um núcleo de músicos percebesse que havia demanda por esse tipo de música fora dos ambientes formais.

Silvério Pontes explica a proposta do evento de levar essa magia para um público maior, proporcionando diversão e entretenimento, além de ocupar os espaços urbanos e fortalecer a identidade cultural da cidade: “o choro começou na rua, na serenata. Daí foi para confeitaria, bares, cabarés, gafieiras, rádios, estúdios de gravação e até salas de concerto. Agora é hora de o choro voltar pra rua, enriquecido por toda essa experiência”.

Desde março de 2017, o "Choro na Rua" tem acontecido em diferentes espaços, conseguindo atingir um público que vai desde aficionados do estilo musical até o simples passante. Da terceira idade até a criançada. O coletivo coloca em prática a essência da roda de choro: liberdade por princípio, compartilhamento por base e alegria por fim.

Os convidados

Chico Alves - compositor capixaba radicado no Rio de Janeiro. Autor do samba enredo da Vila Isabel 2020, assinou em parceria com Moacyr Luz o Samba enredo do Tuiuti em 2022 — ambas escolas do grupo especial do Rio.

Chico Alves tem músicas em parceria com Toninho Geraes, Moacyr Luz, Paulinho Rezende, Toninho Nascimento, Raimundo Fagner, Paulinho Pedra Azul, Xande de Pilares, Wilson das Neves, dentre outros nomes do samba e da música popular brasileira. Teve suas músicas gravadas por grandes nomes da MPB, como Roberta Sá, Leila Pinheiro, Casuarina, Quarteto em Cy e Moacyr Luz.

É co-fundador de duas das rodas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro, ‘O Samba do Peixe’ na Rua do Ouvidor e o ‘Sambalangandã’ no bairro de Santa Teresa com frequência de público de 700 a 1000 pessoas por edição.

Chico Alves gravou 2 CDs: “Pra Yaya Rodar a Saia” e “Paranauê”, que foi lançado pela Gravadora Biscoito Fino (ambos disponíveis nas plataformas digitais e no YouTube).

Lê Santana - Nascido no Estado do Tocantins, fez parte de vários grupos musicais na cidade de Belém, (PA) e foi considerado como melhor intérprete de alguns festivais da região.

Mudou-se para Niterói em janeiro de 2002. Participou de shows de Danilo Caymmi, Sebastião Tapajós, Billy Blanco dentre outros. Também fez participação nos CDs “Amigo é pra essas coisas”, com participação de Roberto Menescal, Quarteto em Cy, Monarco, Guinga e Leila Pinheiro.

Entrou para a Ala dos Compositores da Estação Primeira de Mangueira, em 2009. Atualmente é o cantor mais novo da Velha Guarda Musical da Mangueira. Está em turnê pelo país com o projeto “Eternas Companheiras”, que une parte da Velha Guarda Musical da Mangueira e da Portela.

Choro na Rua - Formação:

Silverio Pontes - trompete

Alexandre Romanazzi - flauta

Daniela Spielmann - sax

Bebê Kramer - acordeon

Tiago Souza - bandolim

Rogério Caetano - 7 cordas

Charles - violão

Henrique Cazes - cavaquinho

Netinho Albuquerque - pandeiro

Rodrigo Jesus - percussão

Serviço:

“Choro na Rua” – convidados: Chico Alves e Lê Santana

Abertura: Sinfônica Ambulante

Data: 25 de setembro, domingo

Horário: 15h (show de abertura – Sinfônica Ambulante). 17h (Choro na Rua)

Local: Polo Gastronômico de Icaraí – Rua Doutor Leandro Mota

Classificação etária: livre

Evento gratuito.