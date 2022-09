O presidente da Neltur, Paulo Novaes, vai incentivar o Turismo Naútico. - Divulgação Neltur

Publicado 20/09/2022 09:11

O Carnamar (Carnaval de mar de Niterói), que é considerado um dos mais importantes eventos para alavancar o turismo no município vai bombar no próximo ano. A Prefeitura de Niterói, através da Niterói Empresa de Turismo e Eventos (Neltur), planeja e reestrutura todo o evento com vários parceiros e espera dar uma nova dimensão ao carnaval da cidade e incentivar o Turismo Naútico.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, já se reuniu com o presidente do Iate Clube Jurujuba, o comodoro Manoel Luiz Fernandez. Participou de uma reunião virtual com o capitão de Fragata Wanderson Morais Ramos da Marinha do Brasil e vai ter outra reunião com o representante da Capitania dos Portos para alinhar uma parceria sobre a segurança do evento.

Paulo Novaes esteve participando da reunião da Associação dos Clubes de Niterói, presidida por Cesar da Silva Santos, comodoro do Clube Naval de Niterói, quando explicou a nova configuração do Carnamar. O presidente da Neltur solicitou a participação dos clubes associados e falou da possibilidade de integrar também os clubes náuticos do Rio.



Para o presidente da Neltur, Niterói tem uma vocação natural para o mar, com toda sua orla, que em lugar nenhum do mundo tem tantos clubes náuticos. A cidade com seu potencial náutico e esportivo já é referência em grandes eventos como Surf, windsurfe, Ondas Grandes, canoa havaiana, escolas competições de vela, entre outros.



Novais ressalta também que Niterói é a cidade que tem mais medalhas olímpicas de vela do que qualquer país do mundo.