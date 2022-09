Durante sabatina com a Isabele Benito, da rádio Tupi, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou plano de apoio aos empreendedores do estado do Rio de Janeiro. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Durante sabatina com a Isabele Benito, da rádio Tupi, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou plano de apoio aos empreendedores do estado do Rio de Janeiro.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 20/09/2022 10:16

Durante sabatina na rádio Tupi na manhã da segunda-feira (19), o candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, anunciou plano de apoio aos empreendedores do estado do Rio de Janeiro, inclusive para micro e pequenas empresas, que prevê oferta de crédito de até R$ 100 mil sem juros. O candidato afirmou que os créditos para desenvolvimento e expansão de negócios serão feitos por meio da Agência Estadual de Fomento (AgeRio), o banco de investimento do estado.

“Em meu governo, a partir de 2023, vamos colocar a AgeRio a serviço do empreendedor em todo o estado do Rio de Janeiro, oferecendo crédito de até R$ 100 mil para que o micro e pequeno empreendedor possa desenvolver seu negócio, com juros subsidiados pelo estado”, explicou Rodrigo Neves.

Segundo o candidato, não falta dinheiro para alavancar o desenvolvimento econômico e reconstruir o estado do Rio de Janeiro, mas falta integridade por parte dos políticos e falta gestores públicos que trabalhem com profissionalismo e eficiência.

“O estado do Rio de Janeiro tem o segundo maior orçamento do Brasil: este ano vai bater R$ 96 bilhões. Não falta dinheiro, o que falta é integridade por parte dos políticos. A gente tem visto sucessivos casos de corrupção. Eu tenho ao meu lado técnicos e gestores que sabem fazer administração pública com profissionalismo e eficiência, pessoas íntegras, experientes, ilibadas e competentes. Esta aliança minha com o prefeito Eduardo Paes une as duas melhores experiências de gestão pública, para governar com eficiência e reconstruir o Rio de Janeiro”, explicou o candidato do PDT.