Milton Nascimento e Lô Borges.Foto: Ronaldo Gorini/acervo Museu Clube da Esquina

Publicado 21/09/2022 09:35

A cidade de Niterói vai homenagear o Clube da Esquina com cinco dias com shows no Theatro Municipal, localizado no Centro, nesta quarta (21) e quinta (22), e no palco Marazul, em Piratininga, de sexta (23) a domingo (25). A Prefeitura disse que vai organizar outros quatro palcos espalhados pelo município para receber atrações em homenagem à influência que a cidade teve na concepção do álbum, um dos mais premiados do país.

Entre sábado (23) a domingo (2/9), os bairros de São Francisco, Jardim Icaraí, Fonseca e Barreto também terão apresentações musicais inspiradas no disco. O evento “Niterói e o Clube da Esquina” conta com o apoio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), da Coordenadoria de Gestão de Eventos (CGE) e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).



A programação dos palcos alternativos contará com shows do grupo Cambada Mineira e de Claus Mózi na sexta (23); Wagner Tiso e Toninho Horta, Bellizar Luar, Karina Pontes, Luiza Reis e Raphaello Mazzei no sábado (24); e de Toninho Horta e Wagner Tiso, Sinfônica Ambulante, Chico Alves e Lê Santana, Igor Carvalho e Marabó no domingo (25).





“Saber que Niterói faz parte da história do Clube da Esquina como berço e fonte inspiradora de muitas de suas composições é um orgulho e a homenagem, com certeza, fala em nome de todos os niteroienses”, conta o prefeito de Niterói, Axel Grael. “Além da programação principal, esses palcos alternativos prometem envolver toda a cidade para homenagear um dos mais importantes álbuns da MPB”, afirmou Grael.





Para o presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Fernando Brandão, o fato de o Clube da Esquina ter buscado na cidade a inspiração para conceber boa parte do repertório, confirma a atmosfera musical formada por grandes artistas locais.







“Nós, músicos, sabemos o quanto Niterói influencia o cenário musical nacional e internacional. A atuação dos músicos daqui nas diversas bandas e trabalhos dos grandes artistas do país sempre foi muito expressiva. Não à toa, nossa cidade serviu de inspiração para composições do Clube da Esquina, um acontecimento especial que nos sinaliza que devemos cada vez mais potencializar a cultura musical e valorizar os músicos da nossa cidade”, conclui Brandão.







Programação principal – Nesta quarta (21), Theatro Municipal será palco de um talk show com Mayrton Bahia, Wagner Tiso, Toninho Horta, Márcio Borges, Telo Borges e Marcos Sabino, com moderação de Chris Fuscaldo, a partir das 19h. Na quinta (22), às 19h, Wagner Tiso Trio e Toninho Horta farão um show no Theatro.







Já o palco Marazul, em Piratininga, terá programação a partir das 19h, de sexta (23) a domingo (25). Na sexta, a apresentação será de Lô Borges; no sábado, o violoncelista Luiz Carlos Justino, da Orquestra da Grota, abre o show “Viva Milton - nosso Bituca” com artistas da cidade; na sequência, será a vez de Beto Guedes subir no palco. No domingo (25) , será a vez de Wagner Tiso, Toninho Horta, Som Imaginário e Beto Guedes se apresentarem.







Uma exposição fotográfica com imagens inéditas dos músicos na cidade na época da produção do disco estará à mostra nos locais do evento também.







Ligação entre Niterói e Clube da Esquina – Segundo Marcos Sabino, cantor e idealizador do evento, Milton Nascimento trouxe Lô Borges e Beto Guedes para o Rio e, depois de algum tempo, alugaram uma casa em Niterói, no bairro de Piratininga, na prainha, na encosta do Marazul, como era chamado o local na época. Lá se inspiraram para compor várias canções que fazem parte do disco que foi aclamado como o mais importante disco da história da MPB.







“Eu sempre achei que essa história, por tantos anos submersa, deveria ser contada e reverenciada como um presente aos niteroienses e a esses personagens que são referência de tantas gerações, em especial a dos anos 70, que viveu esse tempo lindo da música e bebeu dessa fonte da música mineira. E, agora niteroiense também.”







Sobre o Clube da Esquina – Com 21 músicas que ultrapassam uma hora de som, o álbum duplo é oficialmente creditado a Milton Nascimento e Lô Borges, no entanto é um trabalho de grupo, formado pelos dois e pelos músicos Beto Guedes, Toninho Horta, Flavio Venturini, Tavito, Wagner Tiso, Tavinho Moura, Nelson Angelo, Alaíde Costa, Robertinho Silva, Luiz Alves, Vermelho e Rubens Moreira Filho.







O álbum Clube da Esquina foi organizado conceitualmente pelo poeta e compositor fluminense Ronaldo Bastos. O disco foi lançado no Brasil em 1972 pela EMI-Odeon e chamou atenção pelas composições engajadas e a miscelânea de sons. Clube da Esquina foi eleito pela versão brasileira da revista Rolling Stones como o 7º melhor disco brasileiro de todos os tempos.

Em setembro de 2012, foi eleito pelo público da rádio Eldorado FM, do portal Estadão.com e do Caderno C2+Música (do jornal O Estado de S. Paulo) como o segundo melhor disco brasileiro da história. Em 2022, foi eleito como o Melhor Disco Brasileiro de Todos os Tempos, pelo podcast Discoteca Básica, que ouviu 162 especialistas. Além disso, em diversas resenhas, segue aclamado como um dos álbuns mais marcantes da carreira de Milton Nascimento e Lô Borges, assim como da própria MPB.



Confira a programação na íntegra:



Niterói e o Clube da Esquina - Palcos Alternativos



23 a 25 de setembro



Gratuito





Sexta-Feira - 23 de setembro



Cambada Mineira - Palco Jardim Icaraí - 19h



Claos Mózi - Palco São Francisco - 19h



Sábado, 24 de setembro



Wagner Tiso recebe Toninho Horta - Palco do Horto do Fonseca - 11h



Belliza Luar - Palco Jardim Icaraí - 15h



Karina Pontes - Palco Jardim Icaraí - 17h



Luiza Reis - Palco São Francisco - 19h



Raphaello Mazzei - Palco São Francisco - 21h





Domingo, 25 de setembro



Toninho Horta recebe Wagner Tiso - Palco do Horto do Barreto - 15h;



Choro na Rua - Palco Jardim Icaraí - 15h (participações de Sinfônica Ambulante, Chico Alves e Lê Santana);



Igor Carvalho - Palco São Francisco - 17h;



Marabó - Palco São Francisco - 18h.





Endereços:



Palco Jardim Icaraí: Rua Doutor Leandro Mota (Polo Gastronômico)



Palco São Francisco: Praia de São Francisco;



Palco do Horto do Fonseca: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca;



Palco do Horto do Barreto: R. Dr. Luiz Palmier, s/n – Barreto.





A programação principal pode ser conferida no link: http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/09/16/niteroi-e-o-clube-da-esquina-evento-acontecera-entre-os-dias-21-e-25-de-setembro/.