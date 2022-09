Niterói vai sediar a última etapa do campeonato Aloha Spirit Festival 2022, o maior festival de esportes aquáticos do mundo. - Divulgação

Niterói vai sediar a última etapa do campeonato Aloha Spirit Festival 2022, o maior festival de esportes aquáticos do mundo.Divulgação

Publicado 21/09/2022 09:08

A partir desta sexta-feira (23), as praias de Niterói vão sediar a última etapa do campeonato Aloha Spirit Festival 2022, que é considerado o maior festival de esportes aquáticos do mundo. Na programação, atividades abertas à participação de atletas amadores e consagrados: natação em águas abertas, Canoa Polinésia, Stand Up Paddle, Paddleboard e Surfski.



O Aloha Spirit Niterói contará pontos para a Copa Brasil de Va'a para OC6, V6 e V3, ranking válido para as provas de longa distância conforme o regulamento da Copa. Já a competição de Stand Up Paddle será válida para o campeonato estadual.



De acordo com a organização do evento, já são cerca de 1.400 atletas inscritos de 16 estados brasileiros e de países como Argentina e Peru.



“Somos um festival de esportes aquáticos para quem ama o mar. Para muitos somos o primeiro evento escolhido para ser disputado. Para muitos outros, somos o principal”, explica João Castro, diretor do Aloha Spirit.



A prova de natação em mar aberto será realizada na Arena Itaipu, na Praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, e as demais provas e atividades paralelas, como yoga, shows, clínicas e palestras, na Arena Geral, na Praia de São Francisco.



“É um prazer Niterói sediar mais um grande evento esportivo aquático, ainda mais esse multi evento, um dos mais conhecidos mundialmente. Ter o Aloha Spirit na nossa cidade é de extrema importância. Com isso, Niterói vem se consolidando, ainda mais, como a cidade dos esportes, não só por sediar grandes competições, mas como celeiro de grandes atletas”, ressalta Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer.



A programação começa nesta sexta-feira (23), com uma sessão de cinema ao ar livre, em São Francisco, a partir das 13h, exibindo o Aloha Spirit de Cinema. Neste dia, a programação prossegue até as 20h com a entrega de kits de competição, troca de lixo eletrônico por brindes, oficinas educativas, teatro ambiental “Mar de Soluções”, aula gratuita de dança polinésia, show com Bob Arau Blues Trio e, a partir das 19h, Congresso Técnico Obrigatório de Va’a com João Castro e Lana Dunaev. Neste mesmo dia, em Itaipu, a partir das 14h, acontecerá o Projeto Vou de Canoa (educação ambiental e vivência com Canoa Polinésia).



No sábado (24), as atividades começam bem cedo, às 6h, nas duas arenas. Para São Francisco estão programados: provas de canoa master e amador, yoga aberta ao público, provas de stand up paddle pró, amador e júnior, paddleboard pró e amador, canoa amador feminino open e master, surfski pro, canoa OC6 feminino open e master, V1, OC1 e OC2 pró e amador; canoa OC6 Amador Mista Open, Master, Junior e kids; Canoa V3 Amador e Parava Open, fechando com a Festa Aloha Spirit, a partir das 19h com a banda Salnaveia. Em Itaipu, a arena abre às 6h, mas a primeira prova, Natação Long 5Km está marcada para às 8h; às 12h será a vez da natação em águas abertas Short 1,5Km; às 14h30, categoria Cruise 2,5Km e, encerrando, às 16h, a Sprint 500m.



No domingo (25), tem natação em águas abertas em Itaipu, a partir das 7h com revezamento 2X600m e festival Kids 200. Para São Francisco, a programação inclui Copa Brasil de Va’a Pró Overall Canoas OC6 e V6, Master 40 e 50, Pró Mista e V3 Pró, Masculina, Feminina e Mista; Stand Up Paddle Kids, Técnica Pró 14’ e Técnica Amador; Canoa OC1 Kids e, a partir das 8h, yoga aberta ao público.



“O Aloha Spirit Festival é hoje considerado o maior festival de esportes aquáticos do mundo, um evento que tem sete modalidades aquáticas e chega finalmente a Niterói, essa grande cidade regada de modalidades esportivas e capital do va’a, a canoa havaiana. Mas o que é mais legal é que o Aloha não é um evento exclusivo para competidores, ele é aberto ao público com uma vasta programação com festival de cinema, com teatro ambiental para as crianças, aula gratuita de dança polinésia e um show ao vivo de blues com um trio incrível e, no sábado, a festa Aloha Spirit. Tudo isso na arena, então estão todos convidados e registro a minha gratidão ao povo de Niterói e ao poder público que abraçou o nosso evento. Aloha!”, afirmou João Castro.



O Aloha Spirit Festival 2022 é uma realização da Associação Magna de Desportes, produção da Ecooutdoor Sports Business, com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel). O evento também tem parceria com o Restaurante Office, Wlenet, Mentalize, Ambiensys, Speedo, GShape, Rumo Paddles e Nabil.



Atleta de stand up paddle, a niteroiense Lena Guimarães Ribeiro, está liderando a competição na modalidade e comemorou a realização da prova na cidade.



“O Aloha Spirit é um evento muito especial, pois além da competição de alto nível, é uma grande confraternização entre as diferentes modalidades de esporte de mar. A última etapa ser em Niterói é ainda mais especial, porque nasci e cresci na cidade, onde eu morei até os 23 anos. Aqui é onde estão meus amigos e minha família, sem falar que Niterói tem uma raia sensacional para remar: água lisa, abrigada e uma vista maravilhosa. A gente rema contemplando uma paisagem inacreditável. Não tinha melhor lugar para a gente fechar esse circuito e eu espero fechar com a vitória”, afirma Lena.



Atividades além-mar

Enquanto os atletas se aventuram no mar, diversas atividades acontecem em paralelo na areia: descarte de lixo eletrônico, exposição do Projeto Aruanã que faz o monitoramento de tartarugas marinhas na Baía de Guanabara e adjacências. Consulte a programação detalhada pelo site https://www.alohaspirit.com.br.







%MCEPASTEBIN%