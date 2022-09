a NitTrans conduziu estudantes da rede pública municipal a uma visita ao Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) da Prefeitura de Niterói. - Foto: divulgação

a NitTrans conduziu estudantes da rede pública municipal a uma visita ao Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) da Prefeitura de Niterói. Foto: divulgação

Ao dar sequência às atividades programadas para a celebração da Semana Nacional do Trânsito, a Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) conduziu na última quarta-feira feira (21) estudantes da rede pública municipal a uma visita ao Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) da Prefeitura de Niterói. A excursão ocorreu na parte da manhã.

Já a tarde, outras crianças de escolas do município , mais novinhas, participaram de oficinas de Contação de Histórias e Montagem de Quadrinhos na Biblioteca Parque com a temática de educação para o trânsito.



Todas as atividades estão sendo conduzidas por profissionais da Nittrans. De acordo com Ricardo Tristão Ribeiro, chefe da Divisão de Cursos de Treinamento do Departamento de Educação para o Trânsito, as crianças participaram inicialmente de uma palestra explicando, de maneira didática, a importância do trânsito e do respeito às leis para a segurança de pedestres e motoristas.



"Depois da palestra, propusemos a eles uma atividade lúdica que permitiu que as crianças criassem histórias em quadrinhos, a partir de desenhos e colagens. Elas produzem esse material e depois têm que nos contar a história que criaram. Sempre usando como tema o que aprenderam aqui", explicou o profissional.



As crianças não esconderam nem a animação, nem a criatividade. Munido de um enorme cartaz, todo desenhado, Moustapha Dione Thiare, de 9 anos, contou como deve se comportar o motorista para evitar acidentes.

"Mostrei um acidente de ônibus e como deve ser o socorro. O acidente ocorreu por falta de atenção do motorista. Isso é perigoso. Os motoristas têm que ficar ligados o tempo todo", disse com convicção.



Também aluna da Escola Municipal Alberto Francisco Torres, no Centro, Bettina Baitelle, de 11 anos, foi mais além:



"Mostrei um atropelamento. O cara foi atropelado porque estava mexendo no celular. Olhando pra outra coisa e não tinha atenção no trânsito. Por causa disso, quatro pessoas ficaram feridas. Mas no meu outro desenho, eu mostrei uma pessoa de cadeira de rodas que não foi alertada sobre como devia parar o sinal para atravessar a rua de forma segura", contou Betina lembrando de histórias que já tinha ouvido na "vizinhança".



Visita ao CCO Mobilidade





Na parte da manhã, um grupo de crianças já havia visitado o CCO Mobilidade na região oceânica de Niterói. Segundo Amanda Machado, diretora de Planejamento da Nittrans, as crianças ficaram surpresas com a tecnologia empregada na cidade.



"É muito importante esse trabalho de conscientização das crianças, quando elas chegam ao CCO ficam encantadas com o que encontram aqui e com toda a tecnologia usada em nosso dia a dia. Ao mesmo tempo ficam chocadas com as imprudências que presenciamos pelas câmeras e como as ações de segurança que tanto falamos podem evitar acidentes. Esse, sem dúvida é o maior aprendizado que elas podem tirar da visita", disse Amanda.



Também nessa quarta-feira, as equipes da Nittrans mantiveram a rotina de atividades iniciadas nos primeiros dias de celebração com o apoio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. Houve o Café na Travessia e bike reparo, iniciativas de conscientização da utilização das vias compartilhadas entre motoristas, ciclistas e pedestres, que ocorreu no Largo do Marrão, e Café na Ciclovia, atividade que discorre sobre o uso da ciclovia para ciclistas com distribuição de materiais e brindes na Av. Amaral Peixoto.

O dia terminou com uma Roda de Conversa envolvendo Mulher e Mobilidade, evento voltado para discutir temas como gênero e mobilidade, no Bicicletário Arariboia, e o Vaga Viva Happy Hour, que propõe a ocupação temporária de uma vaga de estacionamento transformando-as em área de convivência, lazer e reflexão no Trevo de Piratininga.



Todas as atividades fazem parte do Mês da Mobilidade em Niterói, que vai até o final de setembro, e engloba a celebração da Semana Nacional do Trânsito. Estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, a Semana tem como objetivo, mobilizar todos os setores da sociedade a se responsabilizar por um trânsito mais seguro.





Serviço:



Dia 22 de Setembro – Quinta-feira



Ciclovia temporária na Av. Marquês do Paraná – Instalação de ciclovia temporária com coneamento na Av. Marquês do Paraná, trecho norte, das 08h às 18h.



Vaga Viva e bike reparo – Ocupação temporária de uma vaga de estacionamento transformando-as em área de convivência, lazer e reflexão e bike reparo na Praça do Rink com Rua XV de Novembro, das 9h às 17h.



Workshop – Temática sobre Segurança Viária e Educação para o Trânsito no Auditório do Caminho Niemeyer, às 10h30.



Circuito Ponte – Visita guiada à sede da Polícia Rodoviária Federal na ECOPONTE, às 14h.



Inauguração da mini pista fixa – Iniciativa em parceria com o Espaço Nova Geração no Fonseca, às 10h.



Pedal Musical – Pedalada em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro saindo do Bicicletário Arariboia, das 18h às 21h.



Roda de Conversa – Temática sobre a importância da Mobilidade para Mulheres em parceria com a CODIM às 18h30 no shopping Bay Market.



Dia 23 de Setembro – Sexta –feira



Café na Ciclovia – Iniciativa de conscientização sobre o uso da ciclovia para ciclistas na Av. Roberto Silveira, das 8h às 10h.



Visita ao CCO – Visita guiada pelo Centro de Controle Operacional Mobilidade na Estrada Francisco da Cruz Nunes, às 10h.



Circuito Ponte – Visita guiada à sede da Polícia Rodoviária Federal na Ecoponte, às 14h.



Oficina de artes sobre mobilidade – Iniciativa voltada para as crianças na Sala Infantil da Biblioteca Parque, às 14h.



Dia 24 de Setembro – Sábado



Dia da Bicicleta – Atividades diversas voltadas para a bicicleta no Campo de São Bento, das 09h às 18h.



Dia 25 de Setembro – Domingo



Passeio Ciclístico – Saindo da Concha Acústica, às 08h.



Dia 26 de Setembro – Segunda -feira



Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação e mini pista no CIEP Esther Botelho na Estrada Francisco da Cruz Nunes, às 14h.



Dia 27 de Setembro – Terça-feira



Apresentação de Teatro – Apresentação com o grupo Teatralmente no Teatro Popular do Caminho Niemeyer, às 14h.



Dia 28 de Setembro – Quarta-feira



Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação na Escola Passo a Passo na Rua Fagundes Varela, às 13h30.



29 de Setembro – Quinta-feira



Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação na Escola Passo a Passo na Rua Fagundes Varela, às 13h30.