O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou as obras da Praça de Maria Paula. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 22/09/2022 12:33

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou na última quarta-feira (21) as obras da Praça de Maria Paula, na região de Pendotiba. Os trabalhos estão adiantados e serão entregues à população em outubro, três meses antes do prazo previsto.

“Vamos fazer a entrega da praça no Dia das Crianças, 12 de outubro, quando os brinquedos já estarão instalados. Agora falta pouco. Este local é um dos pontos mais conhecidos da cidade, todo mundo passa aqui. Manter o espaço com bastante uso, com pessoal jogando bola, com a criançada brincando, é muito importante para a região”, afirmou Grael.

Quem passa pelo local já percebe as mudanças. Foram feitos calçamento e paisagismo, o campo de futebol passou por drenagem e ganhou grama sintética e alambrado. Os vestiários também receberam uma reforma completa, o guarda-corpo do playground está no final da instalação e o bicicletário para 60 bicicletas já está pronto. As obras estão sendo feitas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) e o investimento é de R$1,1 milhão.

“A praça vai ganhar também nova iluminação em led, brinquedos para as crianças, entre eles brinquedos acessíveis, além de academia da terceira idade e uma academia comum. Também vamos colocar bancos, mesas, pergolados e um palco para eventos”, detalhou o presidente da Emusa, Paulo Cesar Carrera.

Além de vistoriar o andamento dos trabalhos, o prefeito plantou duas mudas de pau-brasil na praça em comemoração ao Dia da Árvore. A secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, lembrou a importância das ações de arborização na cidade.

“As ações de plantio e reflorestamento de áreas que têm sido feitas na cidade já nos garantiu o certificado de cidade amiga da árvore, um título internacional muito respeitado”, detalhou Monassa.

O secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson, ressaltou que, do ano passado até agora já foram mais de 15 mil árvores plantadas, um recorde desde 2013.

“Mais do que um plantio, esse é um ato simbólico de conscientização para as futuras gerações. Quem planta uma árvore sabe que a futura geração vai colher a sombra e vai entender o sentido da sustentabilidade”, disse.

Moradores aprovam a reforma - A dona de casa Soraia da Conceição, moradora do bairro, tem cinco netos e costumava trazê-los pra brincar na praça. Mas parou de trazer porque achou que o local estava muito abandonado e sem segurança.

“Fiquei muito feliz quando soube da reforma. Com certeza vamos voltar a frequentar a praça. Meus netos adoravam esse espaço, os brinquedos e o campo de futebol”, contou Soraia.

O bancário Eduardo Melo, que passava de bicicleta pelo local, também aprovou as intervenções.

“Eu me mudei há pouco pra cá e estou gostando. Acho que essa reforma vai ajudar a melhorar a segurança também porque vai ter mais iluminação”, disse Melo.