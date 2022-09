A ação social vai acontecer na Praça da Vila de Pescadores, em Itaipu. - Reprodução Google Street View

Publicado 22/09/2022 13:30

A Prefeitura de Niterói vai realizar, neste sábado (24), uma ação social com atividades para toda a população, em Itaipu, na Região Oceânica. A atividade é promovida pela Administração Regional Oceânica, acontece das 9h às 12h, e vai contar com diversos serviços gratuitos que serão realizados na Praça da Vila dos Pescadores.

As atividades contam com vários parceiros do poder público municipal e particular que vão oferecer serviços de saúde, beleza e também adesão e renovação do cartão de estacionamento do idoso. O secretário da Região Oceânica, Binho Guimarães, destaca a importância de levar os serviços à população.

“Com as ações sociais conseguimos ganhar densidade na oferta de serviços e atendimentos que são mais necessários aqui na Região Oceânica. A população pode ter certeza do nosso comprometimento em levar soluções e desenvolvimento para antigas mazelas”.

A Ação vai oferecer corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelha, exames de vista, massoterapia, aferição de pressão, dentre outras. No local, também será possível fazer o cadastro para solicitar ou renovar o Cartão de Estacionamento do Idoso

