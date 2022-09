Em conversa com eleitores, o ex-prefeito de Niterói garantiu a ampliação dos investimentos em Educação. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Em conversa com eleitores, o ex-prefeito de Niterói garantiu a ampliação dos investimentos em Educação.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 24/09/2022

O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, reafirmou na última sexta-feira (23), o compromisso de criar uma linha de crédito para micro e pequenos empreendedores, com valor de até R$ 100 mil, sem juros e com 36 meses para pagar, por meio da AgeRio, a agência de fomento do estado, que funciona como um banco de investimentos.



A proposta foi levada ao povo da cidade de Cabo Frio, onde o candidato participou de uma carreata no fim da manhã.



"Como fiz em Niterói com sucesso, nós vamos apoiar as micro e pequenas empresas, que foram as que mais sofreram com a pandemia e com a crise econômica do estado. Será importante para todo o estado, mas sobretudo para o interior do nosso Rio de Janeiro", explicou Rodrigo Neves.



Mais educação



Em carreata, Rodrigo Neves percorreu São Cristóvão, Canal, Rua dos Biquínis, Jacaré e Jardim Esperança. Em conversa com eleitores, o candidato garantiu a ampliação dos investimentos em Educação.



"Quero destacar a implantação de uma grande cidade universitária com vários cursos de graduação e pós-graduação da UERJ e de outras universidades públicas, garantindo oportunidade para a juventude de Cabo Frio e das demais cidades da Região dos Lagos; e a implantação de uma grande escola técnica estadual garantindo formação profissional para os estudantes desta região".

Agenda

Os compromissos do ex-prefeito de Niterói neste sábado (24/09), são:



9h - Carreata pela Região Oceânica, em Niterói (início: frente a Dinisa - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 4718, Itaipu);



12h - Caminhada pela Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, com o prefeito Axel Grael (início: Esquina com Rua Miguel de Frias);



Já no domingo (25/09):



9h - Caminhada com Ciro Gomes pela orla de Copacabana (início: frente ao Hotel Hilton).