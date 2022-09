O prefeito de Niterói, Axel Grael, autorizou a elaboração do projeto básico de reurbanização da orla. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 23/09/2022 08:44

A Prefeitura de Niterói vai lançar nos próximos dias o edital de licitação para a contratação da empresa que vai executar obras de macrodrenagem na orla de Charitas, na Zona Sul da cidade. Além de receber esta obra de infraestrutura, a orla de Charitas será totalmente requalificada. Nesta quinta-feira (22), o prefeito Axel Grael autorizou a elaboração do projeto básico de reurbanização da orla.

A obra de macrodrenagem em Charitas será executada na Avenida Prefeito Sylvio Picanço e na Rua Joaquim Peixoto, no trecho próximo à garagem subterrânea. A extensão da obra é de 389,5 metros. Serão utilizadas galerias de concreto armado de até 2,5m x 1,2m e tubos de PVC rígidos para uma drenagem eficiente. As águas pluviais vão para o canal próximo à Praça do Rádio Amador. O edital será publicado no valor de R$ 6.638.855,30, com prazo de execução de cinco meses após o início da obra.

O prefeito de Niterói destacou que a macrodrenagem de Charitas é uma ação da mais alta relevância. “É muito importante. Em Charitas existe um ponto crítico de inundação. O projeto da obra já está definido e, nos próximos dias, vamos contratar a empresa que vai executar as obras”, afirmou Axel Grael.

Requalificação da orla – O projeto básico de reurbanização da orla de Charitas será feito pelo escritório do arquiteto e urbanista Indio da Costa. O escritório venceu o concurso público nacional para escolha da melhor proposta de requalificação urbanística da orla de Charitas. O concurso público foi promovido pela Prefeitura de Niterói e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio de Janeiro (IAB-RJ).

O projeto básico de requalificação da orla de Charitas vai incluir novo paisagismo; ciclovia segregada; quiosques padronizados; novo mobiliário urbano; nova iluminação pública; novas estações de ônibus; revitalização da Praça do Rádio Amador; novos canteiros; áreas de lazer; novo calçadão da praia; e novo calçadão junto aos prédios.

O prefeito Axel Grael afirmou que, com a requalificação da orla de Charitas, Niterói vai ganhar mais uma centralidade de lazer. “Participaram do concurso organizado pelo IAB alguns dos melhores escritórios de arquitetura do Brasil. O vencedor foi um escritório muito renomado, que é o do Indio da Costa. O projeto vai redesenhar este trecho da orla, que é belíssimo mas que hoje está abaixo do seu potencial. Então vamos requalificar o uso deste trecho. Com isso, a cidade ganha mais uma centralidade turística, de lazer e de convívio das pessoas”, explicou Axel Grael.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, disse que o projeto de requalificação da orla de Charitas tem vários pontos relevantes. “O projeto prevê, por exemplo, a remodelação da Praça do Rádio Amador como um espaço multiuso. Um espaço que é utilizado, por exemplo, para montar a árvore de Natal que virou marca da cidade nos últimos anos. Toda a reurbanização ao longo da Avenida Silvio Picanço. É um projeto completo que vai colocar a orla de Charitas entre as melhores do Brasil”, concluiu o secretário.