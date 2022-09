Thais Motta é dona de um estilo consistente e maleável. - Divulgação

Thais Motta é dona de um estilo consistente e maleável.Divulgação

Publicado 23/09/2022 08:58 | Atualizado 23/09/2022 09:08

Pela primeira vez juntos no palco, os artistas Thais Motta e Marcus Lima vão apresentar logo mais o show “Quem te viu quem te vê”, às 20h, no Theatro Municipal de Niterói. No espetáculo, os músicos prestam uma homenagem ao consagrado cantor e compositor Chico Buarque. A direção musical é de João Carino.



Marcus Lima, ao longo de 23 anos de carreira, se apresentou em quatro turnês pela Europa, lançou quatro CDs e compôs canções para o cinema. "Para qualquer intérprete brasileiro, cantar Chico Buarque é um presente! Eu o considero um dos 5 maiores de todos os tempos da música brasileira. Compositor completo, letrista fantástico, melodista especialíssimo", afirma Marcus emocionado.



Thais Motta e dona de um estilo consistente e maleável que ja a levou a gravar com o grupo holandês Focus, participar da Biennale de la Danse de Lyon, na França, do festival Montreux meets Brienz na Suica, e do Java Jazz Festival de Jacarta na Indonésia. É vista por importantes críticos musicais como uma das grandes intérpretes da obra de Chico Buarque.



A dupla vai passear pelos muitos sucessos de Chico ao longo da apresentação. O repertório inclui "Noite dos mascarados", "Cálice", "O que será", "Gota d'água", "Olhos nos olhos", "Todo Sentimento" e muitos outros hits marcantes da MPB nacional.



O show conta com arranjos e participação do premiado maestro e pianista, Cristóvão Bastos. Cristóvão possui parcerias com compositores consagrados como Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Abel Silva, além do próprio Chico Buarque.



A formação conta também com João Lyra no violão, Dudu Oliveira nos sopros, Bororó no baixo e Thadeuzinho na bateria e percussões, todos músicos com carreira consolidada na história da música popular brasileira



Este espetáculo que acontece no Theatro Municipal de Niterói, é a estreia deste concerto que irá percorrer mais de 25 cidades portuguesas e espanholas, a partir de 01 de outubro de 2022. Em terras europeias a apresentação será acompanhada pela exposição de caricaturas feitas em homenagem a Chico Buarque, em Concurso nacional inédito que selecionou e premiou dezenas de desenhos de humor do cantor e compositor.



O show com classificação indicativa livre, tem duração de 80 minutos e o ingresso custa: R$20 (Inteira) / R$ 10 (Meia).

O Theatro Municipal de Niterói fica na Rua XV de Novembro, 35, no Centro de Niterói. Maiores informações:

Telefone: 3628-6908





Bilheteria



Sympla - vendas online.



Ingressos à venda na bilheteria do teatro - aceita dinheiro, cartões de crédito/débito e Vale Cultura



Horário de Funcionamento:



Dias com espetáculo - Quarta a domingo, das 14h até o início do mesmo.



Dias sem espetáculo - Quarta a sexta, das 14h às 18h.