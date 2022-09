Os eventos marcam o Mês da Mobilidade em Niterói. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Os eventos marcam o Mês da Mobilidade em Niterói.Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 26/09/2022 08:57

Quem foi passear no Campo de São Bento no último sábado (24) também pôde participar de uma série de atividades preparadas pela Prefeitura de Niterói em comemoração ao Dia da Bicicleta. Além dos estandes com orientações sobre trânsito seguro e dicas de respeito aos ciclistas, aconteceram rodas de conversas sobre o tema.

Até as crianças participaram de atividades sobre o assunto com tapetes educativos. No domingo (25), as atividades prosseguiram e incluíram um passeio ciclístico saindo da Concha Acústica, em São Domingos.





Os eventos estão marcando o Mês da Mobilidade em Niterói. A programação vai até o final de setembro com atividades em diversos bairros da cidade. Estão acontecendo ações de Educação para o Trânsito; Segurança Viária e Mobilidade Ativa, organizadas pela Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) e pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, com o objetivo de envolver a sociedade. A ideia é chamar a atenção para o tema e fazer com que todos participem de ações de conscientização e educação associadas às políticas implementadas pelo poder público.







“O Dia da Bicicleta no Campo de São Bento marca o Mês da Mobilidade, que está cheio de ações pela segurança do trânsito e chama a atenção para o direito das pessoas se locomoverem de forma democrática e acessível. É um dia histórico para o Niterói de Bicicleta. Niterói é uma cidade que pedala e tem hoje uma das ciclovias mais movimentadas do Brasil e vamos fazer cada vez mais. Temos planejada uma malha de 120 quilômetros até 2024 e o aprofundamento das ações de educação e da cultura da bicicleta na cidade”, frisou o coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Felipe Simões.





A programação desde o início do mês contou ainda com a instalação das Vagas Vivas, que são a ocupação do espaço de uma vaga de estacionamento para a realização de atividades culturais, no Centro, na Zona Sul e na Região Oceânica. Também foram programadas visitas guiadas à sede da Ecoponte e ao Centro de Controle Operacional e Mobilidade da cidade. Além disso, serão realizadas intervenções artísticas nas faixas de pedestre, para a conscientização do seu uso pela população.



Confira abaixo a programação do Mês da Mobilidade:





Serviço:



Dia 26 de Setembro (Segunda-feira):



Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação e mini pista no CIEP Esther Botelho, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, às 14h.



Dia 27 de Setembro (Terça-feira):



Apresentação de Teatro – Apresentação com o grupo Teatralmente no Teatro Popular do Caminho Niemeyer, às 14h.



Dia 28 de Setembro (Quarta-feira):



Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação na Escola Passo a Passo na Rua Fagundes Varela, às 13h30.



Dia 29 de Setembro (Quinta-feira):



Educação Para o Trânsito nas escolas – Palestra da Equipe de Educação na Escola Passo a Passo na Rua Fagundes Varela, às 13h30.