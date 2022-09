Ao lado do vice-prefeito Paulo Bagueira, o candidato ao governo do Estado pelo PDT, Rodrigo Neves, participou de uma grande carreata. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Ao lado do vice-prefeito Paulo Bagueira, o candidato ao governo do Estado pelo PDT, Rodrigo Neves, participou de uma grande carreata. Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 26/09/2022 08:47

O sábado de sol do último fim de semana antes das eleições foi marcado por uma grande carreata do candidato ao governo do Estado pelo PDT, Rodrigo Neves, na Região Oceânica da cidade de Niterói, berço político do pedetista.

“Fiquei muito feliz em ser acolhido mais uma vez pelo povo da minha cidade. Fizemos aqui grandes transformações positivas para nossa cidade, como o túnel Charitas-Cafubá, o Hospital Oceânico, que salvou muitas vidas na pandemia, o novo hospital infantil Getulinho, creches e o Centro Integrado de Segurança Pública, entre tantos outros feitos”, enumerou Rodrigo Neves, lembrando do período em que foi prefeito de Niterói.

Acompanhado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, pelo presidente estadual do Cidadania, Comte Bittencourt, pelo vice-prefeito Paulo Bagueira e por aliados políticos de Niterói, o candidato criticou a falta de políticas públicas do governo do Estado para Niterói e a extinção de programas estaduais importantes para a cidade iniciados durante sua gestão na Prefeitura.

“O atual governador acabou com o Programa Niterói Presente, um trabalho muito bem sucedido na Segurança Pública, que eu havia implantado em parceria com as polícias Militar e Civil; e a decisão do Cláudio Castro de acabar com o programa fez diminuir muito o número de policiais no policiamento ostensivo na cidade”, disse o ex-prefeito de Niterói.