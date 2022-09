No Colubandê, Rodrigo Neves deu entrevista em frente ao terreno onde está a obra abandonada do Hospital da Mulher. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

No Colubandê, Rodrigo Neves deu entrevista em frente ao terreno onde está a obra abandonada do Hospital da Mulher.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 27/09/2022 08:24

A operação policial que levou pânico à Linha Vermelha na manhã da segunda-feira (26), foi duramente criticada pelo candidato ao governo do Estado, Rodrigo Neves. O tiroteio levou terror à via expressa, que é uma das principais do Rio, interligando o Aeroporto Internacional, a Baixada Fluminense e o centro da capital. Motoristas tentavam voltar dando marcha à ré e outros se jogaram no chão para escapar dos tiros.





“É fundamental investir imediatamente em inteligência e planejamento para acabar com ações deste tipo. O que aconteceu hoje e que tem se repetido ao longo dos anos é uma tragédia. Nunca foi tão duro viver no Rio de Janeiro. Vamos fazer um choque de gestão para que a prioridade seja o policiamento com uma polícia bem treinada, em vez de fazer essas operações improvisadas nas favelas, que só têm causado chacinas e mortes, inclusive de policiais, de inocentes, de crianças. É preciso enfrentar o crime com tenacidade, firmeza e investindo em Inteligência”, afirmou Rodrigo Neves.





À tarde, o pedetista realizou carreata que passou por dez bairros de São Gonçalo, iniciada no Colubandê, em frente ao terreno onde está a obra abandonada do Hospital da Mulher. No local, o pedetista falou sobre seus planos para melhorar os serviços públicos de Saúde no estado do Rio de Janeiro.







“Aqui, neste local abandonado, vamos implantar o Hospital da Mãe, para São Gonçalo e toda a região. Vamos contratar mais médicos especialistas para reduzir o tempo de espera das pessoas nas UPAs e nos hospitais do Estado”, detalhou o candidato, afirmando que levará o programa Saúde da Família para todo o Estado, conforme realizou em Niterói, cidade onde foi prefeito por oito anos e onde toda a população pobre é atendida por médicos do SUS em medicina preventiva e atenção à saúde.

AGENDA

Os compromissos de campanha do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, nesta terça-feira (27/09), são:



9h30 – Gravação de programa eleitoral;



12h30 – corpo a corpo Praça Arariboia, em Niterói;



22h30 – Debate TV Globo.