Em frente as barcas o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, falou sobre suas propostas para melhorar o sistema de transportes públicos do estado. Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 27/09/2022 20:59

O ex-prefeito de Niterói e candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves, participou de um encontro com eleitores na Praça Arariboia, no Centro de Niterói, no início da tarde desta terça-feira (26). Em frente à estação das barcas que cruzam a Baía de Guanabara, o postulante ao cargo no Palácio Guanabara falou sobre suas propostas para melhorar o sistema de transportes públicos do estado.



“É impressionante o descaso do atual governo do estado com o sistema de barcas e de modo geral com o sistema de transportes do Rio de Janeiro. Nós vamos melhorar o serviço das barcas aqui em Niterói, tanto aqui na Estação Arariboia quanto na estação de catamarãs, em Charitas, que está abandonada e tem um preço muito elevado; vamos melhorar a estação de Cocotá, na Ilha do Governador, e também a estação da Ilha de Paquetá”, garantiu Rodrigo Neves.



Ao falar sobre as possibilidades de melhoria e ampliação do transporte sobre trilhos, Rodrigo Neves apresentou propostas para melhorar a operação da Supervia e do metrô.

“Vamos moralizar os serviços da Supervia garantindo o retorno dos trens expressos nos ramais de Japeri e Santa Cruz, visando melhorar a qualidade do transporte e reduzir o tempo em trânsito dos trabalhadores da Zona Oeste e da Baixada, entre outras medidas que adotaremos para melhorar as estações, como a instalação de banheiros e a garantia de segurança para que não tenhamos mais que conviver com o roubo de fios que causam interrupções nos serviços”, enfatizou o ex-chefe do Executivo niteroiense.



Rodrigo Neves também explicou a viabilidade orçamentária de sua proposta para a construção da Linha 3 do metrô, que ligará o Leste Fluminense à capital, passando por Itaboraí, São Gonçalo e Niterói até o Centro do Rio, por baixo da Baía de Guanabara.



“Há 30 anos, quando se falava da Linha 3 do metrô, o mundo vivia um boom em investimentos em metrô. Esse boom já passou e hoje o preço de execução desta obra é muito mais viável e cabe dentro do planejamento do estado do Rio de Janeiro. O orçamento público do nosso estado é de R$ 93 bilhões, vivemos em um estado rico, o que falta é boa gestão, planejamento e compromisso com o povo. Nós sabemos tirar obras e projetos do papel, e vamos tirar a Linha 3 do papel, para melhorar a qualidade de vida do povo de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, que hoje sofre com os engarrafamentos na ponte Rio-Niterói”, afirmou o candidato.