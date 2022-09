Segundo a Prefeitura de Niterói, o Programa Aprendiz Musical foi reformulado para melhor atender alunos e professores. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Lucas Benevides

Segundo a Prefeitura de Niterói, o Programa Aprendiz Musical foi reformulado para melhor atender alunos e professores.Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Lucas Benevides

Publicado 28/09/2022 08:14 | Atualizado 28/09/2022 08:14

O Programa Aprendiz Musical da Prefeitura de Niterói, considerado um dos maiores programas de desenvolvimento social através da arte no país, foi reformulado para melhor atender alunos e professores. Segundo as informações, a partir do próximo ano letivo, serão oferecidas 7,5 mil vagas para crianças e adolescentes. Atualmente, 2,1 mil crianças, moradoras de Niterói, têm aulas gratuitas de iniciação musical, prática de instrumentos de cordas, sopros e percussão e canto e coral.

De acordo com o prefeito de Niterói, Axel Grael o Aprendiz é um importante instrumento de transformação social através da arte. "O objetivo é ampliar o universo das artes, cultura e cidadania de crianças e adolescentes, através do ensino da música. Hoje atendemos 2,1 mil jovens de Niterói. A reformulação do programa era uma demanda de muitos dos anos e estamos felizes de podermos atender nossos professores. A Cultura e a inclusão social sempre foram prioridades na nossa gestão e o Aprendiz Musical vem de encontro com esses temas”, explica Grael.

"Dos 2,1 mil alunos inscritos hoje, 1,9 mil estão na iniciação musical e 200 nos módulos avançados do programa. A expectativa é chegar a 600 estudantes nos módulos avançados, que acontecem fora da grade curricular regular. Outra novidade é que o imóvel onde funcionava a ONG More Project, no Bairro Chic (Fonseca), será utilizado provisoriamente como sede do Aprendiz até a conclusão das obras do histórico casarão Norival de Freitas, no Centro", informa o poder público no texto.

“Este é, sem dúvida, um dos maiores projetos municipais do país. Vamos inaugurar a Casa Aprendiz, que vai ficar em frente ao Conservatório de Niterói, nosso grande parceiro. Lá vamos contar com equipamentos mais modernos e salas para concertos. Mas o espaço do Fonseca continuará sendo usado como polo da Zona Norte”, detalha o chefe do Executivo niteroiense.

Coordenadora do programa, a secretária de Ações Estratégicas e Economia Criativa, Mariana Zorzanelli, explica que atualmente são oferecidas aulas de violino, viola, violoncelo, flauta transversa, cavaquinho, violão e percussão, além do canto e coral. As aulas acontecem com apoio do Conservatório de Música de Niterói, no centro da cidade, e nas escolas municipais que participam do programa.

“Queremos que o Aprendiz cresça e se torne um programa de excelência para transformar a vida desses meninos, dar legitimidade, pertencimento e cidadania a todos eles para que tenham desenvolvimento pleno”, destaca Mariana, ao acrescentar que os alunos interessados em participar podem procurar os professores do Aprendiz nas escolas municipais ou através do site www.aprendizmusica.com.br.



Aprendiz Musical – Segundo a Prefeitura de Niterói, o programa é desenvolvido em três estágios principais. O primeiro é a iniciação musical, voltada para turmas do 3º e 4º anos escolares com aulas que acontecem durante o horário escolar. As turmas têm aula de música uma vez por semana durante 50 minutos. O segundo estágio é o de prática de instrumentos e canto-coral, opcional para crianças e adolescentes em horário complementar às aulas. Neste estágio os alunos podem optar pela prática de instrumentos ou pelo canto coral. As turmas têm aula de música uma vez por semana durante 2 horas.

Já o terceiro estágio é de formação continuada. Nesta etapa, os jovens que apresentam habilidades técnicas mais desenvolvidas são encaminhados para a Casa Aprendiz, onde podem participar das formações orquestrais. As atividades são diárias e há um calendário de apresentações e concertos didáticos.

O programa também foi remodelado para melhor atender os professores e educadores: foi implantado um novo formato de contratação dos professores, que terão 13º salário, férias, FGTS e vale-transporte.

“Isso deu uma injeção de ânimo nessa equipe de trabalho, já que os professores são o coração do programa. Através deles a gente passa esse conhecimento, acolhe essas crianças, passa segurança”, afirma Mariana.

Também haverá um sistema de monitoramento e avaliação, reunião de pais, mais participação das famílias e novos uniformes.