Segundo a Clin, o principal objetivo do Coleta Seletiva nas Escolas é atender toda a rede municipal de Niterói. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Berg Silva

Segundo a Clin, o principal objetivo do Coleta Seletiva nas Escolas é atender toda a rede municipal de Niterói.Divulgação Ascom PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 28/09/2022 08:47

A fim de incentivar uma mudança de atitude dos alunos, professores e funcionários tanto na escola, como em casa, a equipe de Educação Ambiental da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin), retomou na semana passada o projeto de coleta seletiva nas escolas municipais, estaduais e particulares.

“O principal objetivo do Projeto Coleta Seletiva nas Escolas é atender toda a rede municipal de Niterói e monitorar o volume de resíduos descartados para reciclagem, na intenção de que os alunos sejam multiplicadores dessas ações de sustentabilidade. Até o final deste ano, a nossa equipe deverá ter capacitado todas as 94 escolas da rede municipal de Niterói”, ressaltou o presidente da Clin, Luiz Fróes.

Por meio de palestras educativas, a equipe de educação ambiental da companhia vai até a unidade escolar e orienta alunos, professores e funcionários sobre a importância do descarte correto de resíduos produzidos.

Como parte das atividades, a equipe de educação ambiental da Clin realiza também oficinas e exposições nas escolas, com brinquedos feitos com material reciclável: garrafas PET e caixas de leite, confeccionados pelos funcionários da companhia. Assim, os alunos têm a oportunidade de trocar informações e aprender como utilizar os materiais recicláveis.

O Projeto de Coleta Seletiva nas Escolas foi iniciado no ano de 2019, porém em função da pandemia, precisou ser suspenso. Em 2022 as atividades retornaram e hoje contamos com 61 escolas municipais capacitadas, totalizando 10.212 alunos e 1063 professores e funcionários.



Os bairros de São Francisco, Charitas e Itacoatiara já possuem o serviço de coleta seletiva. Recentemente, os moradores de Camboinhas e Itaipu, na Região Oceânica, passaram a ter a coleta porta a porta. Em Niterói, todos os bairros têm rotas de coleta seletiva e para se cadastrar é simples: por telefone (0800-367-9100)ou pela internet (www.clin.rj.gov.br/?a=ouvidoria).