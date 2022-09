No fundo. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, observa o fotógrafo registrando o aperto de mão do prefeito de Niterói, Axel Grael. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Bruno Eduardo Alves

No fundo. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, observa o fotógrafo registrando o aperto de mão do prefeito de Niterói, Axel Grael.Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 29/09/2022 09:58

O prefeito de Niterói, Axel Grael entregou, na última quarta-feira (28), a Unidade do Médico de Família Deputado José Sally, no Baldeador, da Zona Norte da cidade totalmente reformada. Segundo o chefe do Executivo niteroiense, o local passou por uma reforma geral da estrutura até a troca do mobiliário.

De acordo com as informações, a unidade atende quase 6 mil pessoas e possui mais de 2 mil famílias cadastradas. O investimento aproximado foi no valor de R$ 460 mil. A partir desta quinta-feira (29), a unidade já começa a atender a população, das 8h às 17h.



Grael, ressaltou que a cidade vai receber um grande investimento em diversos setores dentro do Plano Niterói 450.



"Serão R$ 12 bilhões em investimentos na infraestrutura da cidade. Hoje entregamos a primeira reforma, foram muitas transformações nesses últimos anos que a região recebeu. Essa unidade vai atender mais de 5.900 pessoas, proporcionando mais saúde e qualidade de vida. Vamos continuar avançando", disse o prefeito de Niterói.



A obra faz parte do eixo Saúde do Plano Niterói 450, com investimentos na ordem de R$ 260 milhões em reformas, ampliações e construção de unidades e mais R$ 40 milhões para renovação de equipamentos e mobiliários de todas as unidades de saúde. Ao todo serão 70 unidades de saúde reformadas, construídas e/ou ampliadas e o Programa Médico de Família receberá 30 obras ao longo de três anos.



Rodrigo Oliveira, secretário municipal de Saúde, destacou a importância que essas melhorias têm para a população.



"Estamos construindo uma reforma da atenção primária na saúde de Niterói e preparando a saúde da cidade para os desafios do Século XXI somados aos desafios do pós-Covid. Esse é um momento histórico e não dá para brincar com a saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS) mostrou a sua importância e o patrimônio que é no momento da pandemia, mas ele precisa de uma profunda reforma para atender o povo com os novos desafios que estão colocados. Niterói está na vanguarda mostrando que é necessária essa reforma do SUS para atender o povo no seu direito”, afirmou o secretário.



A partir desta quinta-feira (29), as quase 2.150 famílias cadastradas já poderão ser atendidas no novo espaço que conta com quatro consultórios, sala de curativo, sala dos agentes comunitários de saúde, sala de procedi mentos, sala de saúde bucal, sala de grupo, sala de esterilização, sala de reunião, dispensário de medicamentos e sala de observação clínica. O PMF trabalha com três equipes. Cada equipe é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. A unidade atende os moradores do Baldeador, Morro do Castro, Bento Pestana, Ladeira do Quebra, Tenente Jardim, Zilda Arns e Cova da Onça.





"Hoje a gente celebra a entrega deste espaço para a população que tanto precisa desses serviços e com tanta qualidade. Agradeço pela confiança e por ter dado a oportunidade de fazer diferente em Niterói", disse Anamaria Schneider, presidente da Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde).





Estiveram presentes os secretários Anderson Pipico (Participação Social), Rafael Adonis (Direitos Humanos) e Oto Bahia (Núcleo Executivo do Baldeador, Caramujo, Santa Bárbara e Maria Paula), as subsecretárias de saúde Raquel Flexa e Angélica Duarte, o presidente da Famnit, Manoel Amâncio, a assessora Marcilene Souto (Executiva), presidente do Conselho Municipal de Saúde, Joaquim Jorge, a coordenadora da Base do Samu Niterói, Dora Coutinho, representantes do poder legislativo, agentes das Administrações Regionais e também trabalhadores da unidade de saúde.





PMF do Jacaré – Inaugurado no final de 2020, o módulo do programa Médico de Família do Jacaré, na Região Oceânica, é um modelo do que a Prefeitura pretende que seja as demais unidades, espalhadas pela cidade.





“Para mim, isso aqui está melhor do que um hospital particular”, conta Alexsandra Maciel, de 34 anos.



Primeira unidade da rede básica de saúde do Estado feita com tecnologias sustentáveis, o projeto arquitetônico do PMF do Jacaré foi desenvolvido a partir de requisitos envolvendo aspectos físicos e funcionais, como a preservação do escoamento natural das águas de chuva, preponderância de iluminação e ventilação natural e iluminação artificial com lâmpadas de LED, telhado verde, captação de águas pluviais no terraço, com acúmulo em reservatório segregado para usos secundários, captação de energia solar, entre outras.







Moradora do Jacaré desde que tinha 2 anos, Karolayne Souza, de 25, conta que, além da excelente estrutura física, a inauguração do módulo dentro da comunidade fez toda a diferença na vida dela e de sua família por estar próxima de casa.





“Desde pequena, minha mãe sempre me levou em Itaipu para ser atendida. A inauguração desta unidade do Programa Médico de Família facilitou muito a minha vida. Eu venho a pé. Venho com meus filhos sempre para que eles sejam atendidos”, explica ela, que é mãe da Lara, de 5 meses, e do Caio, de 4 anos.





Investimento no PMF – A Prefeitura de Niterói vem investindo em melhorias na Saúde, principalmente no Programa Médico de Família, desde 2013. A cobertura do programa nas áreas vulneráveis do município subiu de 59 para 83%, desde então.





Entre as unidades inauguradas, estão a Clínica Comunitária da Família da Teixeira de Freitas, o Médico de Família da Martins Torres, da Boa Vista, da Ponta da Areia, do Jacaré e da Engenhoca. As unidades do Maravista, Preventório, Matapaca e Souza Soares passaram por reformas. Já em Viçoso Jardim, na Grota e no Morro do Céu, as unidades foram reabertas. Entre o final de 2022 e o início de 2023, além da unidade do Médico de Família do Baldeador, outras passarão ou estão passando por reformas, como a do Bernardino, Leopoldina e Badu.