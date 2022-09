Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, falou sobre suas propostas para a Educação. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, falou sobre suas propostas para a Educação.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 29/09/2022 08:50

Dentro de um Centros Integrados de Educação Pública (Ciep) abandonado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, falou sobre suas propostas para a Educação, criticou a falta de gestão do atual governo e chamou de “tragédia social” o alto número de jovens fora da escola e todo o estado. Em seguida, o candidato seguiu para uma caminhada no calçadão no Centro do município.



“Não podemos perder a capacidade de nos indignarmos com uma situação como esta aqui: um Ciep abandonado, enquanto temos quase 40% dos jovens de 15 a 20 anos no estado do Rio de Janeiro que não estudam e não trabalham. Isso por si só já é uma tragédia social, mas é ainda uma tragédia econômica, porque estamos deixando de formar pessoas para o mercado de trabalho, e é também uma tragédia do ponto de vista da Segurança Pública, pois impacta diretamente na violência, na marginalização social da juventude”, exclamou Rodrigo Neves.



O candidato do PDT afirmou que a partir de 2023 vai reconstruir todos os CIEPs abandonados no estado, vai dobrar os investimentos em Ensino Técnico e Profissionalizante e vai fazer parcerias com os municípios para garantir creche integral para as crianças. Neves lembrou que nos últimos quatro anos o Rio de Janeiro teve cinco secretários de Educação e que essa instabilidade inviabiliza a execução de uma política pública eficiente.



“Em nenhum outro estado caiu tanto de qualidade no Enem, no Ensino Médio, como no Rio. E a pergunta que fica é: como um estado que tem institutos de excelência como a Coppe, da UFRJ, e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, convive com os piores índices educacionais do ensino médio no Brasil?”, questionou Rodrigo Neves.

