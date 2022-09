A concentração acontecerá em frente à Rua Tapuias. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói

Publicado 30/09/2022 09:51

A enseada de São Francisco, na Zona Sul de Niterói, vai receber, neste sábado (01/10), a partir das 8 horas, a oitava edição do evento Remada Rosa, que reúne vários esportes em favor da conscientização da prevenção do Câncer de Mama. O evento integra as celebrações mundiais do Outubro Rosa. A concentração acontecerá em frente à Rua Tapuias e a remada é uma organização do Mover (Movimento Viver) e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O evento é gratuito e aberto a todos. O lema é “Vista Essa Causa” e as camisas do evento serão vendidas para arrecadar fundos para a compra de materiais que são doados para instituições de tratamento e ajuda na superação da doença.

“Na última semana tivemos um evento brilhante, que foi o Aloha, e reuniu mais de 1.400 desportistas em competições no mar. Neste final de semana novamente estaremos apoiando um evento de esportes náuticos, só que desta vez por uma causa muito nobre que é o câncer de mama. Esperamos reunir muitos praticantes de atividades no mar para chamar a atenção sobre a importância do evento”, disse Luiz Carlos Gallo.

O evento "Mover Outubro Rosa - Remada Rosa e outros esportes”, ao longo desses oito anos ganhou contornos especiais, e reunirá praticantes de diversos esportes e atividades de lazer. Estarão presentes os remadores dos mais importantes clubes de canoa havaiana de Niterói e remadores de canoas individuais, stand up, surfiski, caiaque e natação e praticantes de capoeira e atividades como Yoga. Além do esporte, o evento mobiliza as motociclistas do grupo, musas do asfalto e grupo de dança folclórica “Chama do Amor”, e Bello Balleto, de balé, além do samba apresentado pelo grupo de ritmistas da “Bateria Fina”, comandada pelo Mestre Riko.

O ponto alto do evento é a “Roda de Energia” que reúne todos os participantes, que de mãos dadas formam um grande círculo na praia. A cada ano a roda é ampliada com a participação do público. O evento inspirou a Câmara dos vereadores e Prefeitura a decretar a Remada Rosa como um evento oficial da cidade, através da Lei No 3.474, DE 07 de fevereiro de 2020, consagrando o dia 27 de outubro, como o Dia da Remada Rosa, além de render ao Mover uma moção de reconhecimento por seu trabalho em favor da causa do Câncer de Mama.

A Remada Rosa de Niterói foi criada por Claudia Vidal, campeã Sul-Americana e brasileira de Canoa Havaiana individual e coletiva. Com esse currículo de vencedora aliada a vontade de fazer o bem, fez com que ela criasse a Remada Rosa em 2014. Depois de consolidado, o evento cresceu e ganhou apoio da Secretaria de Esportes e reconhecimento da Câmara Municipal de Niterói que definiu a Remada Rosa como evento oficial da cidade.