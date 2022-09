O Projeto: Tecendo Matemática, foi criador pelos alunos da Escola Municipal Professora Maria Felisberta Baptista da Trindade, no Fonseca. - Divulgação

Considerada a vilã das matérias para muitos estudantes, a matemática foi desmistificada na Escola Municipal Professora Maria Felisberta Baptista da Trindade, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. A responsável por isso foi a estagiária Renata Paixão, do Programa de Aprendizagem Intensiva (PAI), da Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional. Ela elaborou um projeto para ensinar matemática aos alunos do quinto ano através da confecção de pulseiras de tear.

Intitulado “Tecendo Matemática”, ele foi selecionado para ser apresentado no Festival Nacional da Matemática, que acontece até 1º de outubro na Marina da Glória, Zona Sul do Rio de Janeiro.



A criação das pulseiras se baseia em conhecimentos que envolvem cálculos de peças e área, como a multiplicação (linha x colunas, por exemplo), para precisar quantas miçangas serão utilizadas e quais quadros serão usados em cada acessório. Além da multiplicação, soma, subtração, divisão e noções de simetria e formas também são importantes para criar os desenhos que estampam as pulseiras.



“Através das pulseiras de tear também é possível trabalhar a localização espacial e coordenadas, assim como no jogo de batalha naval. Durante o desenvolvimento do projeto os grupos puderam organizar a figura que desejavam criar, através das coordenadas que um colega sinalizava ao outro para definir onde encaixar cada peça. Alguns optaram por projetar no papel e outros preferiram projetar através dos blocos antes de confeccionar os acessórios”, explica Renata.



Ela conta que sugeriu aos alunos imagens inspiradas no grafismo da cultura indígena para a confecção das pulseiras, mas alguns estudantes trouxeram elementos da cultura pop e nerd, como as figuras pixeladas do jogo Minecraft, o que acabou gerando ainda mais interesse.



“Eu gostei muito de fazer esse projeto com eles, principalmente por quebrar essa barreira de gênero, de ver os meninos confeccionando acessórios sem preconceitos. Eles participaram de todas as etapas, criaram desenhos, deram ideias, usaram as pulseiras que criaram, foi bem legal. Todos quiseram participar”, disse Renata.



Festival – O Festival Nacional da Matemática é um evento que tem como principal objetivo promover e desmistificar a matemática, levando conhecimento científico de forma lúdica e em situações diárias para pessoas de todas as idades. A programação conta com oficinas, palestras, mesas redondas, cineclube, exposições e teatro e é aberta ao público em geral.