O prefeito de Niterói, Axel Grael, decidiu suspender cobrança de tarifa no transporte coletivo neste domingo (2) e no próximo dia 30/10. - Reprodução

O prefeito de Niterói, Axel Grael, decidiu suspender cobrança de tarifa no transporte coletivo neste domingo (2) e no próximo dia 30/10.Reprodução

Publicado 30/09/2022 09:29

A Prefeitura de Niterói determinou a suspensão da cobrança da tarifa pública no transporte público coletivo no município no próximo domingo (02/10), entre 0h e 23h59. O objetivo é facilitar o deslocamento das pessoas para a votação no primeiro turno das eleições. De acordo com o decreto, que será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (30), a medida valerá também no dia 30 de outubro, em caso de segundo turno.

“No próximo domingo, o transporte por ônibus municipais em Niterói não será cobrado. É só apresentar o título de eleitor, embarcar e se deslocar às urnas para votar. Esse é o momento de exercer a democracia através do voto”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

O decreto prevê ainda que todo o Serviço de Transporte Público Urbano de Niterói deve operar com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais.