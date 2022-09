A autora ilustra seus livros com desenhos simples. - Divulgação

Publicado 30/09/2022 10:38 | Atualizado 30/09/2022 10:40

Tradicional por seus eventos artísticos e culturais na cidade de Niterói a Fundação Cultural Avatar, localizada no Ingá, na Zona Sul de Niterói, vai retornar as suas atividades presenciais. Segundo as informações, na tarde desta sexta (30/09), haverá uma roda de leitura e lançamento de livro com a artista plástica e escritora Gilda Uzeda.

Ainda no início de setembro a escritora Iva Marques da Fonseca lançou o livro “Cultura, a grande conquista do homem”, que foi em uma tarde de beleza e arte e contou com a participação especial da pianista e compositora Wanda Cavalcanti.

Sobre Gilda Pinheiro Guedes de Uzeda - Ela é natural de Niterói, nasceu em 1940, é Geógrafa, e, por 30 anos, foi professora no Instituto de Geociências da Universidade Federal Fluminense (UFF), membro da Academia Niteroiense de Letras, ocupando a cadeira 05 que tem como patrono Euclides da Cunha.



Com 18 livros editados e 17 publicados, neles registra o que pensa e sente, tendo como temas constantes e finalidade primeira, o cuidado e o respeito diante da natureza, assim como, a conexão do ser humano com a espiritualidade que o cerca.



"A Natureza, Lugares, Arte, Espiritualidade e Valores Éticos são abordados através de poesias, contos, relatos, descrições e reflexões", afirmou os organizadores no texto.



Com a mesma finalidade que na literatura, dedicou-se à Arte através da Pintura, apresentada em exposições individuais e coletivas cada quadro sempre acompanhado de um pequeno texto poético e reflexivo sobre o mesmo.



Na ocasião, será lançado na Fundação Cultural Avatar, cinco de seus livros: “Mundo de Dentro”, “Rastros e Palavras”, “Que Queres?”, “Foi para isso que vim” e “O vento sopra onde quer”. A autora ilustra seus livros com desenhos simples (bico de pena e lápis carvão).



O evento, que acontece em sua sede, na Rua Pereira Nunes,141, no Ingá, na Zona Sul de Niterói será em benefício da Fraternidade Amigos de São Francisco Assis (Anawin) e será, também, transmitido via Zoom. A entrada é um um quilo de alimento não perecível ou material de limpeza.