Ao lado de Axel Grael, e Felipe Santa Cruz, Rodrigo Neves votou acompanhado pela esposa Fernanda Sixel e pelo filho Cadu.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 02/10/2022 15:49

O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, votou na manhã deste domingo, 2, na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Ao chegar, acompanhado pela esposa Fernanda Sixel e pelo filho Cadu, Rodrigo Neves falou sobre a campanha realizada até aqui e sobre as expectativas para o segundo turno.

Em entrevista à imprensa, Rodrigo Neves fez uma avaliação do desempenho de sua campanha neste primeiro turno e considerou a possibilidade de ir ao segundo turno.

"Até aqui fizemos uma campanha absolutamente transparente, propositiva, e é assim que a gente vai reconstruir o Rio de Janeiro: com boa gestão, compromisso com o povo, transparência e diálogo com o eleitor. A sensação é de que a nossa missão está no caminho certo, porque nós estamos apresentando uma proposta lastreada na boa gestão de Niterói para resolver os problemas graves do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado maravilhoso, que não merece sofrer o que está sofrendo. Não vamos desistir do Rio de Janeiro".

Ao lado do candidato a vice-governador em sua coligação, Felipe Santa Cruz, do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do prefeito de Niterói, Axel Grael, o pedetista defendeu a democracia e convocou os eleitores às urnas.

"Peço aos eleitores que exerçam a sua cidadania. É muito importante que cada um participe, e falo mesmo para aqueles que não pretendem votar na nossa candidatura: a democracia precisa da sua participação e o Rio de Janeiro precisa da contribuição de cada um de nós para superar esta crise em que se encontra".