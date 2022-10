Rodrigo Neves mostrou-se animado com a possibilidade de ir ao segundo turno e falou aos eleitores indecisos. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, no último sábado (1º), véspera do primeiro turno das Eleições, participou, de caminhada na Praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, e em seguida visitou comunidades em todas as regiões de Niterói, cidade que governou por oito anos. O candidato mostrou-se animado com a possibilidade de ir ao segundo turno e falou aos eleitores indecisos.



“Nas últimas eleições para o Governo do Estado vimos o cenário mudar na véspera da votação. Hoje ainda há mais de 30% dos eleitores indecisos, então eu estou muito animado, pois acredito que os eleitores tenham visto que nossa candidatura tem coerência e um histórico de boas realizações. Agora esses eleitores sabem que há uma opção pela nossa candidatura, que reúne as duas melhores escolas de administração pública no estado do Rio de Janeiro: a tradição de boa gestão do PDT de Niterói e a administração do Eduardo Paes na capital”, argumentou Rodrigo Neves.



Ao longo do dia o ex-prefeito de Niterói participou de encontros com moradores das comunidades do Morro do Zulu e Viradouro, em Santa Rosa, Teixeira de Freitas, no Fonseca, Morro do Estado, no Centro, Morro do Preventório, em Jurujuba, Bonsucesso, Jacaré, Boa Esperança e Lagoa, na Região Oceânica, e fez um ‘apelo à consciência crítica do eleitor do Rio de Janeiro’ ao analisar as candidaturas concorrentes.



“Os eleitores já conheciam o Freixo e o Castro, e ainda assim mais de um terço do eleitorado continua indeciso, o que significa que os eleitores do Rio de Janeiro não querem um e outro, e por muitas vezes votam em um para evitar o outro. Isso se dá porque a continuidade do governo Castro é a continuidade do Witzel, da má gestão, da corrupção e da falta de compromisso com o povo; e por outro lado, com todo respeito ao Freixo, nós não podemos arriscar o futuro do Rio de Janeiro colocando o governo nas mãos de quem nunca governou nada e que de uma hora para outra deu uma guinada de 180 graus em relação às pautas que ele defendeu a vida inteira. Por tudo isso tenho certeza de que neste domingo o povo vai digitar 12 nas urnas, vamos ao segundo turno, vamos vencer esta eleição e vamos reconstruir o estado do Rio de Janeiro”, afirmou Neves.

Agenda

Os compromissos de campanha do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, nesta domingo (02/10), são:



11h – Rodrigo Neves vota na Faculdade de Veterinária da UFF (Avenida Almirante Ary Parreiras, 507, Santa Rosa - Niterói);



19h (*) – Entrevista coletiva na sede do PDT Niterói (Rua Visconde de Itaboraí, 415, Centro - Niterói) (* horário sujeito a alteração de acordo com o andamento da apuração dos votos).