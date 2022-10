Os exemplares foram distribuídos para os alunos. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Os exemplares foram distribuídos para os alunos.Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 04/10/2022 09:05

As crianças da turma do quinto ano da Escola Municipal Helena Antipoff, no bairro de São Francisco, da Zona Sul de Niterói, participaram de uma atividade diferente e poderão levar a mensagem como uma experiência para a vida. Eles foram expectadores interativos do lançamento do livro “Pompa e as Circunstâncias”, onde a palhacinha que dá nome à publicação encena temas do cotidiano, como prevenção ao uso de drogas e violência na juventude.

De autoria da comunicadora e escritora Gabriela Nasser e ilustração de Fabiana Espindola, os exemplares foram distribuídos para os alunos que, como lição de casa, terão que fazer um trabalho sobre meio ambiente.



A autora foi selecionada através do edital Cultura e Território, lançado pela Secretaria Municipal das Culturas. Gabriela Nasser, que tem 30 anos de estrada como jornalista e escritora, decidiu, após participar de um projeto social na Grota, no bairro de São Francisco, que um dia escreveria um livro direcionado ao público infantil, com uma abordagem social e que levasse como mensagem o que muitos vivenciam no seu dia-a-dia. O livro é focado para crianças com idades entre 8 e 12 anos.



“Muitas dessas crianças acabam indo por um caminho errado por problemas familiares ou pelo encanto pelo consumismo. Eu queria poder mostrar algumas coisas positivas do tipo ‘se estiver ruim, tenha força porque vai passar’ e coisas assim”, comentou a autora. “O projeto é voltado para o bem-estar e melhoria na qualidade de vida dos pequenos. Foi brotando aos poucos e traz coisas como a práticas de integridades, respeito à religião, cuidados com meio ambiente e as mensagens contra as drogas, para que a criança possa tomar cuidado com aquele coleguinha legal do bairro que oferece um caminho errado”, diz a autora.



O aluno Ícaro Rodrigues Loureiro, de 12 anos e morador do Maceió, captou bem a mensagem da autora que, durante a apresentação para a turma de quinto ano, disse uma das principais frases da publicação: “Diga não e fim de papo!”.



“Achei muito legal. Não é um livro de história ou uma princesa simplesmente. Nós vamos aprender. Ela criou uma personagem muito legal que vai incentivar e mostrar às crianças o que elas devem e o que não devem fazer e como devem se expressar e cuidar de si mesmos”, contou Ícaro.



O livro “Pompa e as circunstâncias!” ganhou este título numa referência ao jargão utilizado na coluna social produzida pela autora, enquanto escrevia no jornal diário O Fluminense, quando registrava grandes eventos da sociedade, repletos de, como dizia no espaço, pompa e circunstância. A carismática personagem já ganhou vida através de uma boneca de pano criada pela artesã Cristina Fuscaldo Melo.



O último capítulo da edição tem dez brincadeiras à moda antiga, para se brincar longe do computador e telefones celulares, a fim de dar a vez à diversão sadia. Estão descritas a Dança das Cadeiras, Pique-esconde, Chicotinho Queimado, Trava- língua, Passa Anel, entre outras opções de diversão para se curtir no pátio do colégio, no play-ground do condomínio ou no quintal de casa, como estímulo a uma vivência criativa e livre, comprometida com um equilíbrio entre os apelos digitais desnecessários e suas contribuições reais.



“Foi muito importante termos o lançamento do livro aqui, pois ele trata de temas muito fortes e potentes. É uma vivência que nossos alunos terão e que podem carregar para o resto da vida. O livro traz ensinamentos muito importantes e uma mensagem muito positiva”, falou a diretora da escola.