O turismólogo Antonio Carlos Vasconcelos, o diretor de Turismo André Bento e o presidente da Neltur, Paulo Novaes, na Feira Internacional de Turismo. - Divulgação

Publicado 04/10/2022 10:37 | Atualizado 04/10/2022 10:57

A cidade de Niterói está presente num dos maiores eventos de promoção do Turismo da América Latina, a Feira Internacional de Turismo – FIT -, em Buenos Aires, Argentina, divulgando, através de um estande da Embratur, as belezas e a história do município, que começou dia 1º e termina hoje, (terça-feira, 4/10).



Na Feira, que reúne países de todo mundo e cerca de 70 mil profissionais do trade turístico de toda América Latina, Niterói participa com uma equipe apresentando através de vídeos e folderes, o potencial turístico do município mas também estabelecendo contatos para possíveis parcerias para o desenvolvimento e atrair mais turistas para a cidade.

A equipe da Niterói Empresa de Lazer e Turismo S/A (Neltur) ressalta como extremamente positiva a presença da empresa na FIT e a surpresa de argentinos e de outras nacionalidades com os equipamentos e as belezas naturais de Niterói.

Paulo Novaes, presidente da Neltur, destaca que a presença na FIT, é uma excelente oportunidade da cidade ser divulgada para os argentinos e os maiores operadores do trade turístico do mundo.



“Durante os dias na Feira conversamos com autoridades e operadores de turismo sobre o potencial turístico de Niterói. No estande da Embratur, Niterói foi divulgada com seus roteiros das belezas naturais, como o Parque da Cidade, Fortalezas e equipamentos de referência internacional como o Museu de Arte Contemporânea e os investimentos que o município vem fazendo no Ecoturismo”, afirmou ele.



Além do presidente da Neltur, Paulo Novaes, formam a equipe de trabalho na FIT, o diretor de Turismo, André Bento e o turismólogo, Antonio Carlos Vasconcelos.