Publicado 05/10/2022 09:06

“Ao Som de Clarice” está de volta a Niterói, nos sábados (15, 22 e 29/10), no Centro Cultural dos Correios, às 16h. O espetáculo teatral fala do encontro imaginário de um músico solitário e sua musa inspiradora, uma atriz de teatro de personagens inspirados nos pensamentos de Clarice Lispector.

A peça é toda passada no camarim da atriz. Três personagens em cena dialogando com as poesias em dor, amor, esperança, desesperança, desespero, medo e resgate, versos, acordes como resposta e declaração de amor. A personagem Anita é protagonizada por 3 atrizes diferentes onde cada uma delas viverá uma fase desta Anita, atormentada por dúvidas e medos, até sua entrega derradeira ao homem amado. O texto e a direção de Marília Damatta.

Para a autora, o amor é o tema central do enredo mesmo quando demonstrado através de sentimentos intensos e antagônicos. Damatta ainda destaca a importância do teatro sentido de diversas formas na vida de uma pessoa, de modo que ela possa ter uma visão mais ampla da sociedade, adquirindo respeito, cidadania e um posicionamento mais aberto às adversidades.

No elenco estão as atrizes Löise Vieira, Catarina Luz, Chris Franco e os músicos Bernardo Leão no teclado musical e Lucas Bazzano, na guitarra. O espetáculo que já foi sucesso nos palcos do Solar do Jambeiro, no Ingá, passará agora pelo Centro Cultural dos Correios e em novembro, chega ao Teatro Municipal de São Gonçalo. Nesta edição, os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla. Idosos, estudantes e pessoas com deficiência pagam meia entrada. A classificação é de 14 anos.

O Espaço Cultural Correios fica na Av. Visconde do Rio Branco, 481 - Centro, Niterói. Os ingressos custam: R$ 30. Idosos, estudantes e pessoas com deficiência pagam meia entrada. Classificação: 14 anos.