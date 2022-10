Neves avalia o retrocesso do Brasil durante o governo Bolsonaro. - Divulgação

Publicado 04/10/2022 13:45

O candidato a governador do Rio de Janeiro nas eleições 2022 pelo PDT, Rodrigo Neves, sugeriu ao seu partido que declare apoio à candidatura do ex-presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais. Em suas redes sociais, Neves avalia o retrocesso do Brasil durante o governo Bolsonaro e pede ao PDT o engajamento da campanha do petista.

“Diante das ameaças à democracia e instituições do Estado Democrático de Direito, da barbárie social com a precarização do trabalho e da vida dos mais humildes, das ameaças irreversíveis ao meio ambiente e à Amazônia, defenderei que o trabalhismo declare apoio e se engaje na vitória do Brasil e do presidente Lula”, afirmou o pedetista.

Rodrigo Neves garante que seguirá a orientação partidária a ser anunciada nesta terça-feira pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, lembra ter participado ativamente da campanha do candidato à presidência pela sigla no primeiro turno, Ciro Gomes, e diz confiar que seu partido avaliará o grave momento nacional após.

“Nas próximas horas o PDT, liderado pelo meu amigo e presidente Carlos Lupi, vai avaliar o grave momento nacional. No 1° turno pedimos votos para nosso candidato, o honrado companheiro e nacionalista Ciro Gomes”, concluiu Neves.

Como ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves agradeceu também em suas redes sociais aos eleitores do estado do Rio de Janeiro e destacou o engajamento do povo niteroiense em sua candidatura.

“Obrigado aos milhares de cariocas e fluminenses pela confiança em todas as 92 cidades do estado. E de modo muito especial agradeço aos niteroienses. Niterói, minha cidade que amo, demonstrou o reconhecimento à dedicação e ao trabalho realizados ao nos dar uma vitória significativa e importante em um contexto estadual e nacional tão complexo. Fizemos uma campanha linda, propositiva e compromissada com a reconstrução do estado do Rio de Janeiro”.