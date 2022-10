A secretária municipal de Planejamento, Ellen Benedetti, representou o prefeito de Niterói, Axel Grael, no evento. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói

Publicado 06/10/2022 09:05

A Prefeitura de Niterói teve mais um reconhecimento pelas boas práticas de gestão nesta quarta-feira (05), no segundo dia do evento Connected Smart Cities, em São Paulo. O município recebeu o “Selo Connected Smart Cities”, que incentiva o desenvolvimento e premia iniciativas eficientes em cidades inteligentes. Na terça-feira (04), primeiro dia do evento, Niterói subiu mais uma posição e se tornou a oitava cidade mais inteligente do Brasil, de acordo com o Ranking Connected Smart Cities 2022. A cidade também foi destaque nos indicadores de Governança (2º lugar), Urbanismo (5º lugar) e Segurança (6º lugar).

A Prefeitura de Niterói possui um estande no evento, onde apresenta as ações inovadoras da cidade e troca experiências com outros municípios. Representando o prefeito de Niterói, Axel Grael, a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, recebeu o “Selo Connected Smart Cities”.



“Niterói vem avançando muito na transformação digital do município, investindo em boas práticas para tornar a cidade cada vez mais inteligente. Ganhar o Selo é o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pela equipe da Prefeitura e é um incentivo para que continuemos avançando ainda mais na construção de uma cidade que coloca o cidadão no centro de suas políticas públicas”, enfatizou a secretária de Planejamento, Ellen Benedetti.



O “Selo Connected Smart Cities” avalia ações e o nível de envolvimento dos municípios brasileiros em dimensões como planejamento e governança de cidades inteligentes, inovação e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).



No segundo dia do evento na capital paulista, a Prefeitura de Niterói teve outras participações. A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, foi uma das palestrantes do painel “A importância da análise de dados em tempos de governo digital”. A secretária destacou o protagonismo de Niterói como cidade inteligente.



“A participação de Niterói em um evento como este, nas premiações, nas mesas e painéis e com um estande, reflete o protagonismo do município no cenário nacional como uma das cidades mais inteligentes do país. Niterói está cada vez mais em sintonia com a agenda de governo digital e com a ampliação do acesso da população a serviços digitais. No caso específico da Secretaria de Fazenda, a participação no Connected Smart Cities contribui para que a gente esteja sempre atento às melhores práticas e iniciativas para modernizar os serviços, aumentar a eficiência da gestão e otimizar a capacidade de arrecadação”, explicou Marília Ortiz.



O coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, participou da mesa “Mobilidade para pessoas” e apresentou os avanços de Niterói pela mobilidade ativa e sustentável. Após a apresentação, houve um debate sobre as melhores práticas de planejamento cicloviário.