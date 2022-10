A contratação tem o objetivo de atender a necessidade temporária do Programa de Médico de Família (PMF). - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Luciana Carneiro

A contratação tem o objetivo de atender a necessidade temporária do Programa de Médico de Família (PMF).Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 05/10/2022 09:17

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), ligada à Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 23 médicos, além de cadastro de reserva. A contratação tem o objetivo de atender a necessidade temporária do Programa de Médico de Família (PMF).As vagas serão destinadas às unidades do Atalaia, Badu, Baldeador, Bernardino, Boa Vista, Caramujo, Cavalão, Ititioca, Leopoldina, Maceió, Maruí, Morro do Céu, Nova Brasília, Sapê, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga e Viradouro. O processo seletivo simplificado tem por finalidade garantir a assistência à população niteroiense até a realização de novo concurso público, tendo em vista o que o último concurso, realizado em 2020, não preencheu tais vagas."A FeSaúde tem se empenhado muito para completar esse importante quadro de médicos que atuam nas nossas unidades do Programa Médico de Família. E é muito bom receber o retorno positivo da sociedade e dos profissionais que já têm percebido o resultado da nossa gestão. A gente espera que com esse novo edital seja possível completar o quadro de profissionais nas nossas unidades", afirma Anamaria Schneider, diretora-geral da FeSaúde.Os profissionais serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com carga horária de 40 horas semanais, por prazo determinado, pelo período inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.As inscrições ficarão abertas até a próxima sexta (7). A seleção será feita por análise de títulos e exames admissionais. O resultado será disponibilizado no próximo dia 17. O edital completo pode ser conferido em https://fesaude-bucket.s3.amazonaws.com/Edital_Processo_Seletivo_Simplificado_N_04_2022_Medico_PMF_971760ac2c.pdf