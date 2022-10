Entre os serviços, a Casa também fornece esclarecimentos sobre emissão de nota fiscal eletrônica. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Entre os serviços, a Casa também fornece esclarecimentos sobre emissão de nota fiscal eletrônica.Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 10/10/2022 09:40

A Casa do Empreendedor da Prefeitura de Niterói, com quase dois meses de funcionamento em novas instalações no terceiro piso do shopping Bay Market, no Centro, já fez cerca de 700 atendimentos de serviços especializados para pequenos e micro empresários, como: abertura de cadastro dos microempreendedores individuais (MEIs); a alteração de dados cadastrais; a viabilidade de local para novos empreendimentos e a emissão de alvarás.

Atualmente, de acordo com o Portal do Empreendedor, existem 51.875 microempreendedores formalizados no município.



Entre os serviços, a Casa também fornece esclarecimentos sobre emissão de nota fiscal eletrônica. E foi por conta da emissão desse documento que a fotógrafa Mariana Lowisy do Rosário procurou atendimento presencial nas novas instalações. Ela é microempreendedora individual há dois anos, teve uma dúvida com relação a nota fiscal e aproveitou para atualizar o Cnae (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que especifica em que atividade a prestação de serviço se enquadra.



“Gostei muito de ter essa oportunidade de ser recebida pelos funcionários, que nos atendem rápido e com paciência e informam tudo que precisamos. Recomendo para todos os empreendedores. Hoje em dia é muito importante termos opções para empreendermos. Esses esclarecimentos vão me ajudar não só nesse trabalho, mas nos próximos que posso fazer”, disse a fotógrafa.



Mariana foi selecionada através do edital da Cultura Niterói para participar como oficineira de fotografia através do projeto “Brota Aí”, que atende a comunidade do Viradouro com atividades criativas voltadas para a fotografia, entre outras áreas.



Desde outubro de 2021, a Casa do Empreendedor estava funcionando de forma provisória na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, sede da Prefeitura. A sede no shopping passou por reforma, foi ampliado e reaberto com novas parcerias para aprimorar os serviços prestados.



“Neste momento de retomada econômica pós pandemia, é muito importante que o poder público saia em auxílio aos micro e pequenos empresários. É bom para a geração de empregos e arrecadação de impostos para o município. Faz a economia da cidade ficar cada vez mais forte”, explica o subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói, Igor Baldez, que coordenou toda a modernização da Casa do Empreendedor. “Niterói é uma cidade que se preocupa com o empreendedor e busca sempre alternativas para atender com excelência os segmentos empresariais em todas as esferas”.



Atualmente, em 24 horas, é possível formalizar uma empresa de qualquer porte, segundo Baldez, o que expande a oportunidade de formalização. Cerca de 70% dos empreendedores da cidade são de pequeno e médio porte e contam com o apoio da Casa do Empreendedor.



Além do novo espaço da Casa do Empreendedor, com instalações mais modernas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Niterói (Seden) está desenvolvendo um aplicativo com funções variadas.



O contribuinte também pode realizar operações e acessar o portal do empreendedor utilizando QR Code. Em outra ação para melhor atender ao contribuinte, a Seden lançou a Meire, nova assistente virtual que atende pelo WhatsApp (21) 97076-0186.