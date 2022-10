O prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que ver as ações implementadas no município sendo apresentadas em cenário internacional é um motivo de orgulho. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 07/10/2022 08:46

As políticas culturais pioneiras desenvolvidas pela Prefeitura de Niterói serão destaque no 5º Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária, que começa na próxima sexta-feira (8), no Peru. Uma comitiva formada por representantes da Secretaria das Culturas, da Fundação de Arte de Niterói (FAN), da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e da Coordenadoria de Gestão de Eventos (CGE) vai representar a cidade no evento.

Para o prefeito de Niterói, Axel Grael, ver as ações implementadas no município sendo apresentadas em cenário internacional é um motivo de orgulho.

“Niterói é um foco de resistência em políticas como essas, políticas que são inclusivas, participativas que reconhecem e apoiam iniciativas da comunidade, de qualidade, que são selecionadas através de processos públicos através de editais. É uma das formas da gente fomentar a cultura na cidade. É fundamental que a gente dê visibilidade a isso”, afirma.

O secretário das Culturas, Alexandre Santini, lembra que o congresso é composto por organizações da sociedade civil que atuam com cultura de base comunitária na América Latina. O congresso também tem a participação de governos e Niterói integra a Rede de Cidades e Governos Locais do Programa Ibercultura Viva, que tem como objetivo fortalecer as políticas culturais de base comunitária dos países ibero-americanos.

“Niterói é a única cidade do país que mantém os Pontos de Cultura com recursos próprios. Em um momento tão delicado, é importante a gente perceber que uma política pública criada no Brasil, hoje é uma referência para América Latina e que Niterói se tornou uma referência na implementação e continuidade dessa política. Niterói hoje é protagonista no cenário internacional de construção de políticas culturais baseada na lógica do direito à cultura”, destacou Santini.





Fotos: Bruno Eduardo Alves