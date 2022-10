Com a mistura da realidade e ficção, os atores prometem prender a atenção de todos. - Divulgação

Publicado 06/10/2022 09:25 | Atualizado 06/10/2022 09:25

A Cia. Arte de Interpretar vai apresentar nesta sexta-feira (7/10) a leitura dramatizada de “O Sétimo Dia”, de autoria de Ari Chen. O espetáculo será no palco do Theatro Municipal de Niterói, às 20 horas, com ingressos a preços populares: R$20.00 inteira e R$10.00 meia.

A história se passa em uma vila, onde seus moradores são na maioria judeus que seguem à risca as tradições judaicas. Todos aguardam ansiosamente o sábado, dia em que eles não trabalham, e aproveitam a

folga para orar e ficar com seus familiares, quando todos pensam que seria mais um sábado comum, moradores recebem a visita dos seus entes que já morreram, para resolverem pendências que ficaram para trás.



Com a mistura da realidade e ficção, o espetáculo promete prender a atenção de todos, onde o real se mistura com o irreal, formando um só mundo, como na língua judaica, é o dia do Shabat. Emocionante e cheios de surpresas, “O Sétimo Dia” faz com que as pessoas reflitam sobre relacionamentos, e o que podemos fazer pelos nossos entes, que ainda se encontram no meio de nós, para que mais tarde

não tenhamos a consciência pesada, de não termos feito o melhor.



O Theatro Municipal de Niterói fica localizado na Rua Quinze de Novembro, 35, Niteró. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 20,00, à venda no site https://bileto.sympla.com.br/event/77121.



Com direção de Guga Gallo a peça tem no elenco: Bruno Luzes, Diego Raishoffer, Guga Gallo, Pablo Rossken, Victor Vieira, Flavio Fartura, Elyzio Falcato, Anderson Tardelli, Amanda Santos, Aloana Machado , Isabella Celoni, Kamylla Duarte, Bianca Langsdorff, Vanessa Jannuzzi e Luciana Almeida.

Com duração de 60min o espetáculo tem classificação indicativa livre.