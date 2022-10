Segundo a Prefeitura de Niterói, a interdição ocorrerá para que seja iniciada uma nova fase da obra emergencial no Canal Ary Parreiras. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói

Segundo a Prefeitura de Niterói, a interdição ocorrerá para que seja iniciada uma nova fase da obra emergencial no Canal Ary Parreiras. Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói

Publicado 06/10/2022 09:12

A Avenida Ary Parreiras ficará interditada ao trânsito, no trecho compreendido entre a Rua Ator Paulo Gustavo e Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, sentido Praia de Icaraí, a partir desta quinta-feira (06) até a quarta-feira (12), entre 7h e 20h, exceto no fim de semana. A interdição ocorrerá para que seja iniciada uma nova fase da obra emergencial no Canal Ary Parreiras.

Segundo a Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), a pista sentido Av. Roberto Silveira sofrerá inversão de mão e os ônibus e veículos pesados deverão descer a Av. Ary Parreiras até a Rua Irineu Marinho e entrar na Av. Ary Parreiras até a Praia de Icaraí. Já os veículos leves serão orientados a seguir pelas ruas Ator Paulo Gustavo e Comendador Queiroz em direção a Praia de Icaraí.

Será proibido estacionar na Rua Ator Paulo Gustavo, no trecho entre Av. Alm. Ary Parreiras e R. Comendador Queiroz e em toda a extensão da Alameda São João Batista e Comendador Queiroz.