A Prainha de Piratininga será palco neste domingo (9) para o Circuito InterctŽs de FutevÎlei. Reprodução

Publicado 06/10/2022 15:38

A Prainha de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, vai receber, neste domingo (9/10), de 8h às 17h, o Circuito Interct´s de Futevôlei. A disputa contará com a presença de atletas profissionais e amadores, além de premiações e distribuição de brindes.

O evento com o apoio da Prefeitura de Niterói e da Secretaria de Esportes e Lazer é uma competição entre os maiores centros de treinamentos de futevôlei do estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo atrair novos praticantes para o esporte tendo em vista a saúde e o bem-estar, divulgar a cidade de Niterói como polo evolutivo do futevôlei dentro do Estado do Rio de Janeiro, incentivar a evolução da categoria de base, além de vários outros benefícios para a modalidade e a cidade que promove o evento.

Monique Gois, organizadora do evento e vice-campeã mundial, falou sobre a importância de se organizar um evento como esse. "É muito gratificante ver as categorias de base participar desse nosso evento, temos atletas que jogaram nosso torneio e hoje disputam campeonatos profissionais. Importante também poder incluir pessoas que jamais imaginaram um dia jogar um torneio ", disse Monique, antes de finalizar falando sobre a Inclusão Social.

Ela também é Bacharel em Educação Física, atleta da Confederação Brasileira de Futevôlei, Pentacampeã Niteroiense, Campeã do Mundialito de 2021 e usa toda sua experiência para atuar na Inclusão social de deficientes físicos e mentais em suas programações. "Isso é o que me motiva. Nosso evento é muito familiar e o reconhecimento dessas pessoas me motivam e me faz querer sempre melhorar e evoluir como organizadora, atleta e como pessoa", concluiu a organizadora e atleta.

Ao todo serão seis categorias, sendo elas: Misto Amador e Iniciante, Escolinha, Iniciante, Intermediário e Open. Com duplas femininas, masculinas e mistas, o evento conta com inscrições de R$ 180,00 por dupla e terá uma premiação de R$ 5 mil em dinheiro. Aos que desejam participar do circuito, deveram realizar as inscrições através do número 21 971667748.



Premiações:

Misto e Open: R$ 800,00 para o primeiro colocado, R$ 500,00 para o segundo e R$ 300,00 para o terceiro

Intermediário: R$ 500,00 para o primeiro colocado, R$ 300,00 para o segundo e R$ 200,00 para o terceiro

Iniciante: R$ 300,00 para o primeiro colocado, R$ 200,00 para o segundo e R$ 100,00 para o terceiro

Escolinha: Short, Camisa, Garrafas, Sorteios e Premiações em brindes.

Uma empresa de consultoria em apostas esportivas, surgida em 2019 e que já conta com mais de 30 mil alunos impactados diariamente será patrocinadora master do Circuito Interct´s de Futevôlei.

Mateus Caumo, um dos sócios frisou a importância da empresa ser patrocinadora master em um evento dessa magnitude e afirmou que já realizou sua inscrição no Circuito Interct´s.

"Nós do Dupla Aposta temos muita vontade de ajudar a cidade de Niterói, queremos nos tornar orgulho para a cidade. A gente trabalha com esporte e acreditamos muito na importância da atividade física como forma de evolução do ser humano, inclusive já realizei minha inscrição no campeonato. O mais importante é estar impulsionando o esporte em Niterói. Esse é o primeiro de muitos eventos que pretendemos patrocinar na cidade“, finalizou Mateus.

"O futevôlei é um dos esportes que mais crescem no Brasil e devido sua ascensão, Niterói está totalmente inserida nessa modalidade que vem ganhando destaque na cidade através do Centro de Treinamento Futevôlei Monique Gois. O CT possui unidades nos principais pontos da cidade, sendo elas em: Icaraí, Camboinhas, Piratininga e Itaipu e conta com mais de 300 alunos, fazendo se tornar referência na atividade além de consagrar atletas em campeonatos estaduais e nacionais", informou o CT no texto.