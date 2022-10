Rodrigo Neves organizou uma reunião entre lideranças políticas do Rio de Janeiro em apoio à candidatura do presidente Lula. - Divulgação

Rodrigo Neves organizou uma reunião entre lideranças políticas do Rio de Janeiro em apoio à candidatura do presidente Lula.Divulgação

Publicado 06/10/2022 15:54

Organizada pelo ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT no primeiro turno das eleições, foi realizada na noite desta quarta-feira, dia 5, na sede do PDT-Niterói, uma reunião entre lideranças políticas do Rio de Janeiro em apoio à candidatura do presidente Lula, com representantes e dirigentes do PDT, PT, Psol, PCdoB e Solidariedade.

O grupo liderado por Neves receberá o presidente Lula pessoalmente em dois eventos neste segundo turno: no dia 11 de outubro, em comício no Centro de Niterói, e no dia 25 de outubro, quando será organizada uma grande carreata em São Gonçalo.

Rodrigo Neves esteve com Lula em São Paulo à tarde, junto com o presidente do PDT, Carlos Lupi, para formalizar o apoio do partido ao ex-presidente, e à noite já estava reunido em Niterói para definir os próximos passos da campanha.

Durante o encontro foi lançado um calendário com 20 grandes eventos pró-Lula em cidades do Leste Fluminense como Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. Rodrigo Neves comentou a importância da reunião e reforçou o sentido de união em torno da candidatura de Lula.

“Nosso apoio à candidatura do presidente Lula neste segundo turno tem como princípio defender o Brasil, a democracia e o povo brasileiro. Conseguimos reunir lideranças de Niterói e do Leste Fluminense de diferentes partidos e movimentos sociais do campo democrático, além de prefeitos, deputados federais e estaduais e vereadores das cidades da nossa região. Vamos juntos fortalecer nossa união para o Brasil voltar a avançar”, afirmou Neves.

Além de Rodrigo Neves, compuseram a mesa da reunião lideranças políticas como o prefeito de Niterói, Axel Grael, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, o vice-presidente do PT Nacional e deputado federal eleito, Washington Quaquá, o presidente do PT-RJ, João Maurício, a deputada federal reeleita Talíria Petrone (Psol), o deputado federal Chico D’Angelo (PDT), a deputada estadual eleita Verônica Lima (PT), os deputados estaduais eleitos Vitor Júnior (PDT) e Professor Josemar (Psol) e o deputado estadual reeleito Flávio Serafini (Psol).