Mari Hosannah e Val Martins vão fazer parte do circuito.Divulgação

Publicado 07/10/2022 09:22

O Circuito Caminho do Sentir, que compreende quase dois meses de exposição, talk-show e espetáculo de acrobacias aéreas vai estar aberto para o público de Niterói. Segundo informações, entre esta sexta (8) até o dia 20 de novembro, diversas experiências sensoriais e de autoconhecimento estarão disponíveis no calendário de atividades.

O grupo Fantástico Mundo, de acrobacias aéreas com tecidos que tem atividade na ponte da Ilha da Boa Viagem, e a agência de publicidade Aflora, vão lançam o circuito com diversas atividades, que se iniciam com a exposição fotográfica ‘Por trás da ponte’ no Museu de Arte Contemporânea (MAC), no dia 08 de outubro (sábado), às 15h.



A exposição sensorial, que estará aberta à visitação por sete semanas, até o dia 20 de novembro, é narrada por sete fotos de sete alunos do Fantástico Mundo com perfis diferentes, sete músicas, sete mensagens e sete cores. Quem assina a fotografia da exposição é o fotógrafo e diretor de arte Bernardo Cople, amante da fotografia em preto e branco. A cada semana, a exposição trará uma cor diferente, a partir da provocação da mensagem e do sentimento da música. Tudo isso acompanhado de um aroma exclusivo, que assinará todo o caminhar.



Temas da exposição sensorial ‘Por trás da ponte’



Semana 1: vermelho – Quando você se permite ser?



Semana 2: laranja – Quando você se permite sentir?



Semana 3: amarelo – Como você se apresenta pro mundo?



Semana 4: verde – Quanto você se permite amar?



Semana 5: azul claro – Como você se expressa pro mundo?



Semana 6: azul escuro – Como você vê o mundo?



Semana 7: violeta – Quanto você se entrega pro mundo?







No dia 23 de outubro, às 16h, acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos a ‘Ocupação Aflora’, uma série de talk-shows, com temas variados, apresentada pela atriz e comunicadora Babi Xavier. Como participantes dos bate-papos estarão Luiza Perin (canoa e expedição), Pedro Gerolimich (cultura e criatividade), Pedro Cruz (diversidade e impacto) Ana Carolina dos Santos (neurociência), Adriana Hack (comportamento humano), José Maria Neto Gomes (astrologia) e a própria Babi Xavier.



Programação dos talk shows:



Quando você se permite ser?



Luiza Perin





Quando você se permite sentir?



Pedro Gerolimich



Como você se apresenta pro

mundo?



Pedro Cruz







Quanto você se permite amar?



Ana Carolina dos Santos







Como você se expressa pro mundo?



Babi Xavier







Como você vê o mundo?



Adriana Hack







Quanto você se entrega pro mundo?



José Maria Neto Gomes







O caminho se estende até o Theatro Municipal de Niterói, onde será encenado o espetáculo ‘Voar para dentro de si’, nos dias 04 e 05 de novembro, por alunos do projeto Fantástico Mundo. São sete atos que vão narrar as mensagens e cores que marcam a trajetória desse caminhar.







Confira na íntegra os serviços:





Caminho do Sentir – exposição fotográfica



Local: Museu de Arte Contemporânea (MAC)



Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem, Niterói



Inauguração: 8 de outubro, de 15h às 18h.



Visitação: 9 de outubro a 20 de novembro, de 10h às 18h.



Gratuito



Classificação: livre







Ocupação Aflora – série de talk-shows



Local: Sala Nelson Pereira dos Santos



Endereço: Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos, Niterói



Data: 23 de outubro



Horário: Início às 16h



Valor do ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia entrada), pelo Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/76941/d/159838/s/1060511



Classificação Livre







Espetáculo: Voar pra dentro de si



Local: Theatro Municipal João Caetano (Theatro Municipal de Niterói)



Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói



Data e horário: 4 de novembro, às 20h e 5 de novembro, às 18h



Valor do Ingresso: R$60 (inteira) e R$30 (meia entrada), em breve pelo Sympla.



https://site.bileto.sympla.com.br/theatromunicipaldeniteroi/.