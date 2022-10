Os niteroienses estão nas ruas com apoio ao ex-presidente Lula. - Divulgação

Publicado 23/10/2022 06:54 | Atualizado 23/10/2022 06:55

Ao faltar uma semana para o segundo turno das eleições que decidirão o próximo presidente da república, o sábado ensolarado levou milhares de niteroienses às ruas nos eventos em apoio ao ex-presidente Lula, coordenados pelo ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves e que contaram com a participação de lideranças políticas da cidade. Neste domingo, 23, Niterói participa do ato unificado nacional PedaLula, com passeio ciclístico iniciando às 9h no Skate Park São Francisco.



Ainda pela manhã de sábado houve carreatas partindo do Largo da Batalha e do Barreto, na Zona Norte. Também houve mobilização para afixação de adesivos em carros em pontos de encontro em São Domingos, Piratininga e Itaipu.



“Estes atos nas ruas da cidade acontecem em defesa da democracia e para o Brasil voltar a avançar com o presidente Lula. No dia 30 as pessoas vão decidir entre a humanidade e a desumanidade, entre a esperança e o destruidor de sonhos”, comentou Rodrigo Neves durante carreata no Largo da Batalha.



Ao fim da mobilização deste sábado, Rodrigo Neves convocou a população a participar das atividades no domingo, e justificou:



“Bolsonaro não fez nada por Niterói e pelo estado do Rio de Janeiro. Foi um fracasso no combate à pandemia. Agora é hora de mudar, retomar com Lula os investimentos para gerar emprego e renda na indústria naval, na construção civil e no fortalecimento da economia e desenvolvimento nacional. Lula vai retomar a valorização real do salário mínimo, o investimento nas universidades, na Educação e no SUS”, lamentou o ex-prefeito de Niterói.