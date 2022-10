Segundo os organizadores, cerca de dez igrejas das adjacências foram convidadas a participar desta grande ação em prol da família. - Divulgação

Publicado 21/10/2022 08:57

A Assembléia de Deus Central do Caramujo vai realizar, no próximo sábado (22/10), a Cruzada Evangelística "Avantes por Cristo". O evento vai acontecer das 17h às 21h, na Rua Rua Nilo Peçanha, no Centro do Caramujo.

Segundo o pastor Kleber Pereira de Azevedo, a ideia surgiu de uma carência do bairro de ações que integrem as famílias.

"Vamos oferecer serviço de assistência social e ressocialização. Assim, a Igreja desempenha o papel fundamental de contribuir com toda a sociedade e com a construção do ser humano.", explica o pastor Kleber Pereira de Azevedo.



De acordo com os organizadores, cerca de dez igrejas das adjacências foram convidadas a participar. O objetivo é levar esperança de dias melhores para os moradores do Caramujo.

"Os moradores reclamam que só saem notícias de violência sobre o bairro do Caramujo por isso, queremos mostrar que o reino do céu segue em orações intercedendo contra todo mal", ressaltou o pastor.