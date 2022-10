O evento vai ter a importante participação do medalhista olímpico e fundador do Instituto rumo Náutico Lars Grael. - Reprodução

O evento vai ter a importante participação do medalhista olímpico e fundador do Instituto rumo Náutico Lars Grael.Reprodução

Publicado 20/10/2022 09:50 | Atualizado 20/10/2022 09:51

O III Seminário Barcos como Instrumento de Educação, com o objetivo de proporcionar a capacitação focada no esporte para o desenvolvimento humano integral com ênfase em modalidades náuticas: vela, canoagem e remo, será realizado na semana entre segunda (24) a sexta (28).



A programação do Seminário prevê oficinas práticas, palestras e mesas com profissionais renomados, especialistas em pedagogia do esporte, psicologia do esporte, esporte educacional, aulas teórico-práticas de canoagem, remo e vela, além da importante participação do medalhista olímpico e fundador do Instituto rumo Náutico Lars Grael.



De acordo com o coordenador de Desenvolvimento Esportivo do Projeto Grael, André Martins, os esportes náuticos são extremamente ricos em valores para a vida e trazem aprendizados que vão muito além das técnicas esportivas.

“Saber explorar todo esse potencial é a chave para promover uma educação esportiva saudável focada no desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos e o seminário busca contribuir para a formação e qualificação de profissionais aptos a atender essa importante tarefa. ”, reforçou o coordenador.



O evento é voltado para estudantes e professores de educação física, professores de modalidades náuticas, líderes comunitários, que desenvolvem trabalhos com esportes náuticos, e demais interessados no universo do esporte, com foco no desenvolvimento humano integral.



O Seminário será gratuito e acontecerá na sede do Projeto, localizado na Avenida Carlos Ermelindo Marins, 494 no bairro de Jurujuba em Niterói. Os interessados em participar podem ter acesso a ficha de inscrição acessando as redes sociais do Projeto, @projetograel no Facebook, Instagram ou Linkedin.