Cerca de 300 pessoas, entre crianças e familiares, vão participar de uma sessão de cinema exclusiva totalmente gratuita.Divulgação

Publicado 19/10/2022 13:48

O mês de outubro ainda contará com inúmeras atividades para as crianças do Projeto Integra TEA, do Espaço Crescer. A próxima aventura será uma sessão de cinema exclusiva para cerca de 300 pessoas entre crianças e familiares, totalmente gratuita. “As Aventuras de Tadeo 3”, será exibido nesta quarta-feira (19), às 19h30min, no Cinemark do Plaza Shopping Niterói.



Os pequenos também irão brincar com personagens vivos e vão concorrer ao sorteio de brindes dos patrocinadores. “As Aventuras de Tadeo 3” é apenas uma das muitas surpresas programadas. Os pequenos terão diversão garantida nesta sessão de cinema exclusiva e adaptada para eles, com distribuição de brindes e sorteios.



A ação é mais uma iniciativa do projeto social “Para todas as Crianças”, iniciado há um ano pela psicóloga e empresária Wanessa Berba, especialista no acompanhamento de crianças com autismo e algum tipo de deficiência.

A empresária inaugurou esta semana a terceira unidade da clínica, Espaço Crescer, com expansão de salas, espaços lúdicos e até uma cozinha terapêutica, o que dará lugar para que mais 20 crianças de famílias com baixa renda sejam contempladas com os acompanhamentos multidisciplinares, indispensável para o desenvolvimento. Tudo isso de forma gratuita.



“Trouxemos a ideia inicial com o filme do Sonic e foi simplesmente incrível. Mais que isso, é possibilitar aos pais da criança com TEA ou algum tipo de deficiência o acesso ao cinema. Nossas ações têm viés social e vamos avançar na ideia de que o acesso é para todos, especialmente à todas as crianças”, finalizou Berba, diretora do Espaço Crescer.