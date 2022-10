Nesta quarta-feira (19), entre 10h30min., e 15h, vai rolar a Tarde da Alegria no Banco Arariboia da Vila Ipiranga. - Divulgação

Nesta quarta-feira (19), entre 10h30min., e 15h, vai rolar a Tarde da Alegria no Banco Arariboia da Vila Ipiranga.Divulgação

Publicado 18/10/2022 09:47

A comemoração do Dia das Crianças ainda não acabou em Niterói. A Prefeitura informou que vai realizar atividades gratuitas em diferentes regiões durante esta semana. A programação conta com brincadeiras, contação de histórias e lanches. As atividades são organizadas pelas Secretarias Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases); de Governo (Semug), por meio das Administrações Regionais; e com o apoio da Fundação de Arte de Niterói (FAN). Todos os eventos são gratuitos.

Nesta quarta-feira (19), entre 10h30 e 15h, vai rolar a Tarde da Alegria no Banco Arariboia da Vila Ipiranga. O dia será de muita diversão para as crianças com brincadeiras, contação de histórias e o momento cineminha com exibição de um filme para os pequenos.

No sábado (22), o Engenho do Mato vai receber a criançada, das 13h às 16h, no Parque Rural. A programação vai contar com brincadeiras recreativas, cama elástica, touro mecânico, exposição Fotográfica Comunitária "Belezas naturais, cultura e tradições do Engenho do Mato", teatro infantil "Guela Seca" e lanches para as crianças.

A programação ainda conta com apresentação do Lobianco e da Cia Paraíso, das 14h às 19h, de sábado (22), na Praça do Largo da Batalha. No domingo (23), será a vez da Praça do Ingá com atividades das 14h às 18h, com apresentação do Marcelo Miranda e do Violúdico. O estacionamento do Top Center Shopping, no Badu, também vai reunir a criançada, das 10h às 14h, para atividades recreativas.